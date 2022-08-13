В Геленджике начали проверять кемпинги на безопасность

В Геленджике начали проверки противопожарной безопасности кемпингов. Приказом минприроды Краснодарского края запрещен въезд в лес на автомобилях

В Геленджике лесопожарный центр начал проводить проверки безопасности кемпингов. По информации городского издания «Прибой» туристы, паркуя автомобили, загораживают въезд специальной техники на территорию кемпингов и лесов муниципалитета.

Приказом минприроды Краснодарского края с 11 августа запрещен въезд на транспорте в леса Кубани. В регионе сейчас действует высокий уровень пожароопасности. На всей территории края запрещено разводить костры.

«Практически каждый день мы проводим рейдовые мероприятия в местах массового отдыха людей на природе. Столкнулись с тем, что люди продолжают жечь костры в лесных угодьях, несмотря на запрет, а еще автомобили отдыхающих загораживают въезд в кемпинги. Например, в «Голубую Бездну» не смогут проехать ни скорая, ни пожарные», — рассказывает заместитель руководителя Геленджикского филиала краевого лесопожарного центра Виктор Дарий.

10 августа в районе Геленджика загорелся лес. Пожар тушили несколько часов. На Кубани установилась жаркая погода. Местами воздух прогрелся до 37 °С. В крае объявили чрезвычайную пожароопасность 5 класса.

Кроме того, в Анапе до конца лета запретили ходить в лес. На курорте из-за сильной жары еще 1 июня ввели особый противопожарный режим. В Краснодаре такой режим действует с конца июня.