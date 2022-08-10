В Краснодарском крае ожидается жара до 40 °С

В Краснодаре 10 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, воздух прогреется до 30-35 °С.

Но по данным сайта Гисметео воздух в краевой столице прогреется до 38 °С, а вечером пройдет дождь.