В Краснодарском крае ожидается жара до 40 °С
Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильной жара
В Краснодаре 10 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, воздух прогреется до 30-35 °С.
Но по данным сайта Гисметео воздух в краевой столице прогреется до 38 °С, а вечером пройдет дождь.
По краю синоптики обещают переменную облачность без осадков, ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 32-37 °С, в горных районах 25-30 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Небольшой дождь пройдет только в Туапсинском районе. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 23 м/с. Температура днем 30-35°С.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что до конца суток на территории региона ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Людей просят не разводить костры на открытых площадках, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами.
Как писали Юга.ру, из-за сильного ветра в Анапе на два дня запретили выходить в море на катамаранах и надувных матрасах.