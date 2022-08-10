В Краснодарском крае ожидается жара до 40 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильной жара

В Краснодаре 10 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, воздух прогреется до 30-35 °С.

Но по данным сайта Гисметео воздух в краевой столице прогреется до 38 °С, а вечером пройдет дождь.

  • © Скриншот gismeteo.ru
    © Скриншот gismeteo.ru

По краю синоптики обещают переменную облачность без осадков, ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 32-37 °С, в горных районах 25-30 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Небольшой дождь пройдет только в Туапсинском районе. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 23 м/с. Температура днем 30-35°С. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что до конца суток на территории региона ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Людей просят не разводить костры на открытых площадках, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами. 

Как писали Юга.ру, из-за сильного ветра в Анапе на два дня запретили выходить в море на катамаранах и надувных матрасах. 

Погода

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте