Краснодарцам запретили гулять в лесу и разжигать костры. В городе ввели противопожарный режим

С 29 июня в Краснодаре объявили противопожарный режим. Согласно постановлению главы города, горожанам запретили гулять в лесах и жечь костры на полях и огородах

В Краснодаре синоптики обещают повышение температуры до +34 ℃ и усиление ветра. Из-за этого в мэрии решили ввести противопожарный режим в городе на неопределенный срок. Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что глава города подписал соответствующее постановление. Это значит, что в краевой столице начал действовать ряд запретов:

запрет на посещение лесов;

ограничение проезда по территории лесов;

разведение костров, выжигание травы и стерни на полях и в лесах.

Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин отметил, что собственникам коммерческих помещений и домовладельцам необходимо очистить от горючего мусора и сухой травы территорию своих объектов, дворов, дач и гаражных кооперативов.

В мэрии особо подчеркнули, что за нарушение режима санкции ужесточаются. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, если противопожарный режим нарушен, гражданам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей , должностным лицам от 30 до 60 тыс. рублей , юридическим лицам от 400 до 800 тыс. рублей .

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе до конца лета местным жителям и туристам запретили ходить в леса, в том числе, закрыли заповедник «Утриш».