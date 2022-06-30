Краснодарцам запретили гулять в лесу и разжигать костры. В городе ввели противопожарный режим
С 29 июня в Краснодаре объявили противопожарный режим. Согласно постановлению главы города, горожанам запретили гулять в лесах и жечь костры на полях и огородах
В Краснодаре синоптики обещают повышение температуры до +34 ℃ и усиление ветра. Из-за этого в мэрии решили ввести противопожарный режим в городе на неопределенный срок. Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что глава города подписал соответствующее постановление. Это значит, что в краевой столице начал действовать ряд запретов:
- запрет на посещение лесов;
- ограничение проезда по территории лесов;
- разведение костров, выжигание травы и стерни на полях и в лесах.
Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин отметил, что собственникам коммерческих помещений и домовладельцам необходимо очистить от горючего мусора и сухой травы территорию своих объектов, дворов, дач и гаражных кооперативов.
В мэрии особо подчеркнули, что за нарушение режима санкции ужесточаются. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, если противопожарный режим нарушен, гражданам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам от 30 до 60 тыс. рублей, юридическим лицам от 400 до 800 тыс. рублей.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе до конца лета местным жителям и туристам запретили ходить в леса, в том числе, закрыли заповедник «Утриш».