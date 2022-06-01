В Анапе до конца лета запретили ходить в лес. Узнали, закроют ли «Утриш» для туристов

Юга.ру поговорили с директором заповедника и узнали, что значит для «Утриша» введение противопожарного режима

1 июня пресс-служба администрации Анапы сообщила, что на курорте из-за сильной жары ввели особый противопожарный режим. Это значит, что там нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и посещать леса. Ежедневно за соблюдением этого режима следят рейдовые группы, в состав которых входят полицейские, сотрудники мэрии, заповедника «Утриш», казаки и лесники. Для нарушителей противопожарных правил предусмотрен штраф — до 30 тыс. рублей для физических лиц и до 400 тыс. рублей — для юрлиц.

Юга.ру поговорили с директором заповедника «Утриш» Олегом Чихачевым и узнали о работе заповедника во время действия этого режима. «Для понимания, «Утриш» — это особо охраняемая природная территория. Доступ на нее всегда закрыт для самостоятельных прогулок. За этим следят специальные патрули. Также нельзя трогать животных, ходить вне специальных экологических троп. Для туристов доступны только экотропы, где можно только созерцать. Главная цель экскурсии — экологическое просвещение. Сотрудники заповедника, которые обязательно сопровождают туристов, как раз этим и занимаются. Мы объясняем, почему территория имеет особый природоохранный режим, насколько хрупка природа, почему она нуждается в защите. Самая страшная беда — это пожары. 90% пожаров происходит по вине человека. Мы обращаемся ко всем людям: только вместе мы сможем сохранить нашу природу», — рассказал журналисту Олег Чихачев.

По словам специалиста по развитию туризма заповедника «Утриш» Юрия Усатого, в заповеднике действуют ограничения по максимальной антропогенной нагрузке (это воздействие человека на окружающую среду). «Эту нагрузку мы всегда стараемся минимизировать. Здесь уголок живой природы, человека здесь должно быть мало. Весной у нас особенно красиво, и в мае мы традиционно сталкиваемся с наплывом туристов. В летние месяцы погода сама вносит некоторые коррективы в график нашей работы. Из-за жары в полдень долго находиться в лесу физически невозможно, поэтому экскурсии проводятся в утренние часы три раза в неделю. В случае повышения класса пожарной опасности (сейчас третий класс) до четвертого или пятого класса, возможно полное закрытие маршрутов. Но это будет решать директор», — рассказал сотрудник заповедника. Что грозит тем, кто попал на территорию заповедника незаконно



«Наши патрули периодически встречают нарушителей границ заповедника. Если человек случайно пересек границу и не углубился на территории, с ним проводят беседу. Если нарушение более явное, уже выписывают протоколы. Мы стараемся проводить большую разъяснительную работу: разговариваем с нарушителями, объясняем последствия. Заповедник, конечно, не обнесен глухим забором, но везде по периметру мы стараемся своевременно устанавливать предупреждающие информационные аншлаги, таблички о вреде пожаров и охранном статусе территории. К сожалению, нередко их портят вандалы», — рассказал Юрий Усатый.