В районе Геленджика загорелся лес

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Недалеко от Геленджика 10 августа начался пожар в лесу

Оперативный дежурный краевого лесопожарного центра сообщил 10 августа, что в Архипо-Осиповском участковом лесничестве начался пожар.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 49 человек. Ситуацию контролируют в ведомстве.

Как писали Юга.ру, 10 августа на Кубани ожидается сильная жара. Местами воздух прогреется до 37 °С. В крае объявили чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Людей просят не разжигать костры на открытой местности и в лесах.

Кроме того, в Анапе до конца лета запретили ходить в лес. На курорте из-за сильной жары еще 1 июня ввели особый противопожарный режим. В Краснодаре такой режим действует с конца июня. 

Геленджик Пожароопасность Пожары

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