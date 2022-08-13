В Сочи растянулась пробка на 12 км. В соцсетях пишут, что автомобилисты стоят в заторе по четыре часа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 августа в сторону Адлера из центра Сочи растянулась пробка в 12 километров. Автомобилисты стоят в заторе по четыре часа. В городских пабликах пробку называют рекордной

В городских пабликах Сочи днём 13 августа жители стали выкладывать видео огромной пробки. Растянулась она от микрорайона Малый Ахун практически до железнодорожного вокзала Адлера.

В соцсетях отметили, что пробка рискует стать рекордной, поскольку стоять приходится уже больше двух часов, а некоторые стоят в заторе уже четыре часа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор окрашен в темно-красный цвет. Это значит, движение минимальное. Судя по карте, виной огромного затора стали сразу четыре аварии.   

 

  • © Скриншот https://yandex.ru/maps/
    © Скриншот https://yandex.ru/maps/

Недавно «Автодор» спрогнозировал, в какие дни августа на дорогах будут самые большие пробки. Оказалось, что больше всего заторов будет 13 и 20 августа. Судя по всему, предсказания сбылись. Сегодня в соцсетях о пробках сообщали туристы, жители Краснодара, Горячего Ключа и Геленджика.

Самая масштабная пробка в крае была зафиксирована 1 августа. На трассе А-289 от Славянска-на-Кубани в сторону Темрюка. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал тогда затор длиной 27 км. А в понедельник, 8 августа, многокилометровые пробки образовались на дорогах к Чёрному морю, в районе Горячего Ключа и на въезде в Геленджик.

Автомобили дорога на курорт Дороги Пробки Сочи

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