В Сочи растянулась пробка на 12 км. В соцсетях пишут, что автомобилисты стоят в заторе по четыре часа

13 августа в сторону Адлера из центра Сочи растянулась пробка в 12 километров. Автомобилисты стоят в заторе по четыре часа. В городских пабликах пробку называют рекордной

В соцсетях отметили, что пробка рискует стать рекордной, поскольку стоять приходится уже больше двух часов, а некоторые стоят в заторе уже четыре часа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор окрашен в темно-красный цвет. Это значит, движение минимальное. Судя по карте, виной огромного затора стали сразу четыре аварии.

Недавно «Автодор» спрогнозировал, в какие дни августа на дорогах будут самые большие пробки. Оказалось, что больше всего заторов будет 13 и 20 августа. Судя по всему, предсказания сбылись. Сегодня в соцсетях о пробках сообщали туристы, жители Краснодара, Горячего Ключа и Геленджика.

Самая масштабная пробка в крае была зафиксирована 1 августа. На трассе А-289 от Славянска-на-Кубани в сторону Темрюка. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал тогда затор длиной 27 км. А в понедельник, 8 августа, многокилометровые пробки образовались на дорогах к Чёрному морю, в районе Горячего Ключа и на въезде в Геленджик.