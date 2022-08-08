Пик пробок на платных дорогах по пути к Чёрному морю придется на середину августа – «Автодор»

В «Автодоре» рассказали в какие дни августа на платных дорогах будут самые сильные пробки

В пресс-службе «Автодора» рассказали, что 13 и 20 августа на платных дорогах в сторону моря и от него будет самый большой трафик. Кроме того, в июле поток автомобилей стал на 40% больше, чем в июне.

В Краснодарском крае платная дорога М-4 «Дон» находится на участке 1184-1223 км в Павловском районе. Цена движения по ней зависит от времени суток и типа оплаты.