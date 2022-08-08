Пик пробок на платных дорогах по пути к Чёрному морю придется на середину августа – «Автодор»
В «Автодоре» рассказали в какие дни августа на платных дорогах будут самые сильные пробки
В пресс-службе «Автодора» рассказали, что 13 и 20 августа на платных дорогах в сторону моря и от него будет самый большой трафик. Кроме того, в июле поток автомобилей стал на 40% больше, чем в июне.
В Краснодарском крае платная дорога М-4 «Дон» находится на участке 1184-1223 км в Павловском районе. Цена движения по ней зависит от времени суток и типа оплаты.
Как писали Юга.ру, пробки в Краснодарском крае появляются с началом курортного сезона. На участках трассы М-4 «Дон» они растягиваются на несколько километров и никуда не деваются даже в будние дни. Чтобы бороться с пробками в районе Горячего ключа даже установили бетонные блоки. Кроме того, в пробках происходят различные неприятные ситуации. Например, на трассе Новороссийск — Геленджик мужчина напал на автомобиль девушек и оторвал боковое зеркало.