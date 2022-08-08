«Езжай в понедельник, говорили они». На трассах к Чёрному морю образовались многокилометровые пробки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 августа многокилометровые пробки образовались на дорогах к Чёрному морю, в районе Горячего Ключа и на въезде в Геленджик

8 августа утром в городском телеграм-канале Горячего Ключа опубликовали видео пробки на трассе М-4. Утром пробка была 10 километров, в обед затор стал 7 километров. Машины стоят в направлении побережья Чёрного моря. В обратную сторону путь свободен. Под видео много комментариев.

«Езжай в понедельник, говорили они», — написал пользователь Николай22 .

Также в паблике опубликовали видео, как люди, стоящие несколько часов в пробке, пытаются её объехать. Несколько автомобилистов решили объехать затор по обочине встречной полосы. Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа установили бетонные блоки. Так планировали бороться с пробками и теми, кто заезжает на обочину.

На момент публикации затор стал чуть меньше. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сейчас его длина почти 6 километров. Как сообщают пользователи сервиса, ситуацию на дороге осложняют дорожные работы на ул. Революции. Водителям сейчас сложно выехать из города на трассу.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Также с утра стоят автомобили и на въезде в Геленджик. Пробка образовалась на Сухумском шоссе, от села Виноградного и до пересечения с улицей Адмирала Серебрякова. В обратном направлении машины едут свободно. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор на въезде в Геленджик на момент публикации был 5,5 километров.

  • © Скриншот https://yandex.ru/maps/
    © Скриншот https://yandex.ru/maps/

В направлении Тамани днём 8 августа на трассах больших пробок не было. Возможно, у курортного посёлка Волна на Чёрном море будут собираться заторы. Сегодня часть дороги у поселка закрыли на капитальный ремонт.

Юга.ру постоянно мониторит ситуацию с пробками на дорогах края. Неделю назад лидером стал затор в 27 километров на трассе в сторону Темрюка. На заторы пожаловался даже Юрий Лоза, чей родственник с трудом добрался на машине до Крыма через Кубань.  

Автомобили дорога на курорт Курорты и туризм Пробки Черное море

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте