«Езжай в понедельник, говорили они». На трассах к Чёрному морю образовались многокилометровые пробки

8 августа многокилометровые пробки образовались на дорогах к Чёрному морю, в районе Горячего Ключа и на въезде в Геленджик

8 августа утром в городском телеграм-канале Горячего Ключа опубликовали видео пробки на трассе М-4. Утром пробка была 10 километров, в обед затор стал 7 километров. Машины стоят в направлении побережья Чёрного моря. В обратную сторону путь свободен. Под видео много комментариев. «Езжай в понедельник, говорили они», — написал пользователь Николай22 . Также в паблике опубликовали видео, как люди, стоящие несколько часов в пробке, пытаются её объехать. Несколько автомобилистов решили объехать затор по обочине встречной полосы. Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа установили бетонные блоки. Так планировали бороться с пробками и теми, кто заезжает на обочину.

На момент публикации затор стал чуть меньше. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сейчас его длина почти 6 километров. Как сообщают пользователи сервиса, ситуацию на дороге осложняют дорожные работы на ул. Революции. Водителям сейчас сложно выехать из города на трассу.

© Фото Юга.ру

Также с утра стоят автомобили и на въезде в Геленджик. Пробка образовалась на Сухумском шоссе, от села Виноградного и до пересечения с улицей Адмирала Серебрякова. В обратном направлении машины едут свободно. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор на въезде в Геленджик на момент публикации был 5,5 километров.

© Скриншот https://yandex.ru/maps/