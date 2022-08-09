IKEA сообщила о завершении распродажи в России

9 августа на сайте магазина сообщили, что распродажа закончится 15 августа в 20:00. После этого магазины будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов. Все покупки, оформленные до конца распродажи доставят в течение августа и сентября. Также будет доступен обмен и возврат товаров.

Напомним, 3 марта в России закрылись все магазины IKEA. Они должны были открыться через 3 месяца, но позже компания решила уйти из России. Перед закрытием магазин решил устроить онлайн-распродажу. Она началась 5 июля, а дату окончания в компании не называли.

Ранее Юга.ру рассказывали, что у покупателей возникли проблемы с первого дня распродажи. Сайт магазина не работал, товары нельзя было добавить в корзину, пользователи не могли зайти в личные кабинеты. После этого компания предложила совершать заказы через специальную форму. Нужно было ввести артикулы, название и количество товара, а позже перезванивали сотрудники магазина и уточняли заказ. Но и эта функция долго не проработала.

После этого IKEA запустила онлайн-очередь на сайте. При переходе на главную страницу покупатель автоматически попадает в очередь и через время ему открывается каталог. Совершить покупки сейчас можно только в таком формате.

Также об уходе из России и финальной распродаже сообщил магазин H&M. В столице РФ магазины уже открыты. Когда распродажа начнется в Краснодаре — пока неизвестно.