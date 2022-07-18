В магазинах H&M проведут распродажу перед уходом марки из России
Сеть магазинов H&M окончательно уходит из России, но перед этим устроит распродажу
Напомним, в марте сеть магазинов H&M решила приостановить работу в России из-за спецоперации. Все магазины в стране закрыли, сделать заказ онлайн тоже было невозможно.
18 июля в пресс-службе компании сообщили, что сеть окончательно уходит из России. Но перед этим магазины временно откроются для распродажи оставшихся товаров. Отмечается, что откроют физические магазины. Когда объявят распродажу — пока неизвестно.
«Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране. Мы глубоко опечалены последствиями, которыми обернется это решение для наших коллег. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — сообщается на сайте компании.
Сейчас на сайте магазина разместили вот такой текст:
Магазины H&M работали в России с 2009 года. В Краснодаре они есть в ТРЦ «Галерея», «Красная площадь», «СБС Мегамолл», «OZ Молл».
Ранее Юга.ру писали, что сеть магазинов IKEA начала онлайн-распродажу в России перед закрытием. Но впервый же день возникли технические проблемы и покупатели не могли делат заказы. Позже компания добавила возможность оформить покупку через специальную заявку.
Обновление: постепенное временное открытие магазинов начнется с 1 августа. Планируется, что они будут открыты, пока не будет продана большая часть запасов, сообщило РИА Новости.