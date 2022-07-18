В магазинах H&M проведут распродажу перед уходом марки из России

Сеть магазинов H&M окончательно уходит из России, но перед этим устроит распродажу

Напомним, в марте сеть магазинов H&M решила приостановить работу в России из-за спецоперации. Все магазины в стране закрыли, сделать заказ онлайн тоже было невозможно.

18 июля в пресс-службе компании сообщили, что сеть окончательно уходит из России. Но перед этим магазины временно откроются для распродажи оставшихся товаров. Отмечается, что откроют физические магазины. Когда объявят распродажу — пока неизвестно.

«Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране. Мы глубоко опечалены последствиями, которыми обернется это решение для наших коллег. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — сообщается на сайте компании.

Сейчас на сайте магазина разместили вот такой текст: