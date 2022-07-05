«Что-то пошло не так». В IKEA началась онлайн-распродажа, но купить там сейчас ничего нельзя

5 июля сайт IKEA перестал работать после начала распродажи. Товары нельзя добавлять в корзину

5 июля в России началась онлайн-распродажа IKEA. На сайте компании сообщается, что она будет идти несколько недель. Купить можно любой товар, оставшийся на складе. Сообщалось, что скидок и снижения цен не будет. Юга.ру посмотрели, как изменились цены на товары IKEA, которые можно купить на разных сайтах, и рассказали об этом здесь.

Купить товары непосредственно на сатйе IKEA можно только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Забрать покупки можно самовывозом или через пункты выдачи Ozon и на почте. Также на сайте нужно указать почтовый индекс.

Оформить товар в кредит или рассрочку нельзя. Услуги сборки и планирование со специалистом магазина тоже недоступны. Но на весь купленный товар будет действовать гарантия два месяца. Вернуть их можно будет в течение 14 дней после покупки.

Но почти с самого начала распродажи покупатели стали жаловаться, что сайт не работает. Нельзя авторизоваться в личном кабинете и добавлять товары в корзину.

«Не могу зайти в личный кабинет с самого утра. Пыталась с трех устройств. Просит подтвердить пароль через почту и телефон, а потом выдает ошибку», — рассказала одна из покупательниц.

Другая покупательница рассказала, что проблем с личным кабинетом у нее не возникло, но купить товары она не может:

«Я с 6 утра пытаюсь добавить товары в корзину. Сайт выдает ошибку и пишет, что что-то пошло не так».