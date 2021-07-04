«Яблоко» выдвинуло в Госдуму от Краснодара арестованного Пивоварова

Партия «Яблоко» включила в свои выборные списки экс-главу организации, которая признана правительством РФ нежелательной

4 июля партия «Яблоко» опубликовала свои списки для сентябрьских выборов в Госдуму РФ. В региональную группу №89 (Краснодарский одномандатный избирательный округ, Красноармейский одномандатный избирательный округ, Славянский одномандатный избирательный округ, Каневский одномандатный избирательный округ) включен Андрей Пивоваров — находящийся под арестом экс-глава «Открытой России» (организации, которая признана нежелательной правительством РФ).

Напомним, что 2 июня Первомайский районный суд принял решение заключить Пивоварова под стражу до 31 июля. Двумя днями ранее против оппозиционного политика возбудили уголовное дело за репост в Фейсбуке. А 15 июня суд проигнорировал аргументы защиты, доказывающие, что вышеупомянутый репост никак не мог быть сделан Пивоваровым, и оставил свой первоначальный приговор в силе.