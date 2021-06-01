СК Кубани возбудил уголовное дело против экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Вечером 31 мая в Санкт-Петербурге по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией был задержан экс-директор «Открытой России». Дело против него возбудили кубанские следователи
Накануне вечером бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пиваров сообщил в телеграм-канале, что его задержали на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково.
«Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — написал Пивоваров соцсетях.
Ему запретили пользоваться телефоном, и соцсети стали вести его соратники, оперативно сообщая о происходящем. Пивоварова отвезли в Главное Следственное управление СК по Санкт-Петербургу. Выяснилось, что его задержали в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).
Через адвоката Пивоваров передал письмо, которое опубликовали в телеграм-канале. Оказалось, что дело возбудил 29 мая Следственный комитет по Краснодарскому краю, спустя два дня после ликвидации «Открытой России».
После допроса ночью в квартире Пивоварова провели обыск. Ночь он провел в изоляторе временного содержания в Санкт-Петербурге, после чего его должны доставить в Краснодар, написала его соратница Татьяна Усманова. Сама Усманова прилетела в город утром. По ее данным, 1 или 2 июня должен пройти суд по избранию меры пресечения для Андрея Пивоварова.
К моменту публикации новости порталу Юга.ру не удалось получить комментарий пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными организациями Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») и OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия»), зарегистрированные в Великобритании. В ведомстве говорили, что что решение касается только британской организации «Открытая Россия» и на работе общественно-сетевого движения в России не отразится.
Тем не менее, в январе 2019 года против ростовской активистки Анастасии Шевченко возбудили первое в стране уголовное дело об участии в нежелательной организации. В феврале 2021 года ей назначили четыре года условно.
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За четыре года с момента признания «Открытой России» «нежелательной организацией» ОВД-Инфо опубликовал более 260 новостей о преследованиях из-за связи с движением. За это время на активистов завели более 300 административных дел по ст. 20.33 КоАП — «осуществление деятельности нежелательной организации». Кроме Шевченко, уголовные дела по статье 284.1 УК возбудили против еще семи человек.
В 2019 году движение «Открытая Россия» сообщило о самоликвидации, писала «Медиазона». После чего была создана другую структуру с аналогичным названием. Она не получила регистрацию в Минюсте.
Новая «Открытая Россия» объявила о прекращении деятельности и закрытии отделений во всех регионах страны 27 мая 2021 года. Всех участников исключили из организации. Решение ликвидировать организацию объяснили новыми поправками к статье 284.1 УК, которые ужесточают законодательство о «нежелательных организациях» и грозят участникам движения уголовными делами, сообщал ОВД-Инфо.