В СИЗО Краснодара Андрею Пивоварову отказались выдать копию паспорта. Она нужна для выдвижения в Госдуму

Напомним, 29 мая следком Кубани возбудил уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке.

2 июня суд отправил Пивоварова под стражу. Он будет находиться в СИЗО-1 Краснодара до 31 июля. Защите не удалось обжаловать это решение, хотя адвокат предоставил доказательства, что репост сделал другой человек.

4 июля партия «Яблоко» опубликовала свои списки для сентябрьских выборов в Госдуму РФ. В Краснодарский избирательный округ включен Пивоваров.

6 июля Татьяна Усманова (глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова) в своем телеграм-канале объявила, что в СИЗО не выдают копию паспорта Андрея, которая нужна для его выдвижения в Госдуму. Администрация СИЗО заявляет, что обращение будет рассмотрено в течение 30 дней.