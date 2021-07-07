В СИЗО Краснодара Андрею Пивоварову отказались выдать копию паспорта. Она нужна для выдвижения в Госдуму
7 июля портал Юга.ру спросил в СИЗО Краснодара, почему администрация учреждения отказалась выдавать политику Андрею Пивоварову копию паспорта
Напомним, 29 мая следком Кубани возбудил уголовное дело против Андрея Пивоварова — экс-главы «Открытой России (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) за репост в фейсбуке.
2 июня суд отправил Пивоварова под стражу. Он будет находиться в СИЗО-1 Краснодара до 31 июля. Защите не удалось обжаловать это решение, хотя адвокат предоставил доказательства, что репост сделал другой человек.
4 июля партия «Яблоко» опубликовала свои списки для сентябрьских выборов в Госдуму РФ. В Краснодарский избирательный округ включен Пивоваров.
6 июля Татьяна Усманова (глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова) в своем телеграм-канале объявила, что в СИЗО не выдают копию паспорта Андрея, которая нужна для его выдвижения в Госдуму. Администрация СИЗО заявляет, что обращение будет рассмотрено в течение 30 дней.
7 июля Татьяна Усманова в беседе с Юга.ру объяснила отказ выдать копию паспорта страхом властей перед оппозиционным политиком.
«У нас остались одни сутки, чтобы получить эти документы, и мы сделаем все возможное. Сейчас нам помогают члены ОНК и адвокаты, однако начальник СИЗО делает вид, что ничего не происходит и не понимает срочности. Он еще настаивает на том, что имеет право рассматривать это ходатайство 30 дней, что он и собирается делать», — прокомментировала Усманова.
В пресс-службе УФСИН журналистам Юга.ру заявили, что администрация СИЗО не отказала Пивоварову в выдаче копии. Для этой процедуры есть свой порядок, который представители подсудимого не выполнили, поэтому копия не была выдана. Сейчас адвокат Пивоварова обратился за выдачей документов согласно правилам и получит ответ в течение установленного срока в 30 дней.