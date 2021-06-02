В Краснодаре суд отправил экс-директора «Открытой России» Пивоварова в СИЗО на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня арестовал экс-координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Напомним, вечером 31 мая бывшего исполнительного директора «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными) сняли с самолета в петербургском аэропорту. Пивоварова допросили и провели ночью в его квартире обыск. 1 июня политика доставили в Краснодар.

Оказалось, что 29 мая следственный комитет Краснодарского края возбудил в отношении Пивоварова уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации). Причиной для этого стал репост в фейсбуке проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах). Пивоваров сделал его в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. По версии следствия, политик был участником иностранной неправительственной организации, а в публикации содержались сведения агитационного характера в поддержку организации. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть страну и уйти от ответственности, заявили в СК.

2 июня в Первомайском районном суде Краснодаре прошло заседание по избранию меры пресечения для Андрея Пивоварова. Онлайн-трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

На заседании Пивоваров сообщил, что хотел улететь в отпуск. О том, что он находится в федеральном розыске, политик узнал от полицейских, которые задержали его на борту самолета. По версии мужчины, дело против него возбудили из-за того, что он планировал участвовать в выборах в Госдуму. «Кроме как желания ограничить политическую деятельность ничего больше не вижу», — заявил Пивоваров.

Следователь ходатайствовал о заключении Пивоварова под стражу. Он заявил, что британская «Открытая Россия» признана нежелательной организацией и просил суд учесть, что политика обвиняют в преступлении против основ конституционного строя. За это ему грозит до шести лет лишения свободы. По версии следствия, Пивоваров узнал о возбуждении дела и решил скрыться, купив билеты на рейс в Польшу.

Сам Пивоваров, обращаясь к суду, еще раз подчеркнул, что считает, что дело возбудили по политическим мотивам. Он также напомнил, что был членом российских организаций. Кроме того, «Открытую Россию» ликвидировали 27 мая, за два дня до возбуждения дела.



«Уважаемый суд, я слушал прокурора, и меня поразило, что он говорил об угрозе безопасности государства. Не кажется ли вам это фарсом? Если пост в фейсбуке угрожает государству, то что это за государство? Я хочу, чтобы в России была сменяемость власти. Правоохранительным органам и следствию было известно, что я хотел участвовать в выборах. Мы видим тенденцию, что если кто-то хочет баллотироваться, то появляются дела: у кого-то мошенничество, у кого-то домашний арест. Под эти жернова попал и я», — заявил в суде политик.