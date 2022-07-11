«Какая разница, что говорит этот парень в клетке». Андрей Пивоваров произнёс последнее слово в краснодарском суде 

Оппозиционный политик провёл больше полугода в СИЗО Краснодара из-за «участия в нежелательной организации». 11 июля он произнёс последнее слово на суде

11 июля в Ленинском районном суде Краснодара состоялось предпоследнее заседание по делу оппозиционного политика Андрея Пивоварова. Предполагается, что на следующем заседании суд зачитает приговор. Заседание, где Пивоваров произнёс свою последнюю речь перед приговором, задержали на полтора часа. Сама речь длилась примерно 13 минут. Политик держался стойко, бодро и уверенно, радовался, что пришло много людей, благодарил за поддержку. Юга.ру публикует цитату из речи Андрея Пивоварова. «Я и мои защитники полностью доказали, что уголовное дело сделано из ничего. Если бы не стояла команда на мою политическую изоляцию, думаю, никакого дела бы и не было. Даже по нормам абсолютно неконституционной, репрессивной статьи 284.1 УК РФ, я должен быть оправдан.

Суд над Андреем Пивоваровым 11.07.22 © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В нашей стране власти годами отбивают желание участвовать в политике и тем самым лишают граждан права управлять жизнью своей страны. А на тех, кто не согласен засыпать, кто хочет оставаться гражданином, люди в уютных кабинетах, в мечтах о новых погонах шьют новые обвинения и искренне думают, что защищают свою страну. А на самом деле они шьют саван, в который складывают наше будущее. Люди не понимают, что свободные выборы — это гарантия, что не будет казнокрадства. Свобода собраний и митингов — это возможность объединяться и отстаивать свои права. Независимая пресса — возможность для прозрачности власти и защиты человека. Власти всеми силами хотят сделать так, чтобы мы не понимали: бедность и бесправие — это прямое следствие отсутствия в стране конкуренции, оппозиции, независимых СМИ, профсоюзов.

Хотя несколько тысяч политических заключенных в многомиллионной стране могут показаться несерьёзной цифрой. Какая разница, что говорит этот парень в клетке.

«Сейчас быстренько осудим, следователь получит обещанные погоны — и забудем». Можно подумать даже, что государство борется с небольшой группой, маргиналами. Но на самом деле борьба идет с будущим. Люди, которые сейчас выступают за прогресс, за сменяемость власти, за прекращение [....] хотят для нашей страны лучшей доли, достойного будущего.

Именно об этом я и хотел говорить с трибуны. Только не судебной, а думской.

Я люблю свою страну. Я считаю, что она достойна будущего. Надо идти вперёд, а не скатываться в прошлое. Я вижу, что ситуация изменится. Что перемены неизбежны. Почему-то уверен, что они не за горами. Друзья, до встречи в новой, желательной России. Уверен, что она наступит. Спасибо. Прорвёмся!» Полный текст речи читайте здесь. 8 июля обвинение запросило для Пивоварова пять лет лишения свободы и восьмилетний запрет на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Его судят за участие в нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). При этом, согласно комментарию к статье, к уголовной ответственности не могут привлекать тех, кто добровольно прекратил участие в организации.

Что было до суда. Дело в том, что с 2018 года политик руководил организацией «Открытая Россия», основанной Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура не вносила её в список нежелательных, но там оказались Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia, связанные с Ходорковским. В связи с этим в мае 2021 года Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России». Спустя четыре дня, 31 мая, Пивоварова задержали при вылете из Санкт-Петербурга и этапировали в Краснодар. Обвинение предъявили из-за репоста краснодарской активистки Яны Антоновой на официальной странице Пивоварова. Защита предоставила доказательства того, что репост разместила администраторка аккаунта, а не сам Пивоваров

На заседание пришла Яна Антонова, которая руководила местной «Открытой Россией». «У меня был приговор по той же статье [284 УК РФ] за нежелательность. В Краснодарском крае Открытая Россия занималась проблемой нехватки школ. Желательно ли это? Кому-то может быть нежелательно строительство школ, нам была нежелательна коррупция. Речь Пивоварова была очень сильная, я надеюсь, что приговор будет не таким тяжёлым, как пять лет лишения свободы. Думаю, в той России будущего, которая у нас будет, Андрей Пивоваров станет одним из самых заметных политиков».

Суд над Андреем Пивоваровым 11.07.22 © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру