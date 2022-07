«Какая разница, что говорит этот парень в клетке». Андрей Пивоваров произнёс последнее слово в краснодарском суде 

В конце заседания Андрей Пивоваров сказал, что обязательно вернётся в политику после заключения. Приговор Пивоварову в краснодарском суде должны огласить 15 июля.

Что за «Открытая Россия»? Российская общественная организация. По уставу — добровольное, самоуправляемое, массовое общественное объединение, преследующее политические, социальные и иные общественно-политические цели. Генеральная прокуратура России 26 апреля 2017 года признала нежелательными ряд организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании OR Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia и Institute of Modern Russia, Inc — оформленный в США. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам, а следовательно тоже является нежелательной организацией на территории РФ.