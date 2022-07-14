Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам, в том числе на рефинансирование займов в других кредитных организациях

Банк Уралсиб снизил ставки по потребительскому кредиту наличными, в том числе на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья — 6,9% годовых в рублях.

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Максимальная сумма по кредиту наличными — 1,5 млн рублей, на рефинансирование — 2 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 тыс. рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения займа свыше 300 тыс. рублей нужны паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование займов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и при необходимости предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Рассмотрение заявки происходит по двум документам — аналогично подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях и добавил в онлайн-банк валютные операции с казахстанским тенге, а также банк вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России.

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