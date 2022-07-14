Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам, в том числе на рефинансирование займов в других кредитных организациях

Банк Уралсиб снизил ставки по потребительскому кредиту наличными, в том числе на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.