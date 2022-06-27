Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото Esolex, freepik.com
    © Фото Esolex, freepik.com
  • Банк «Уралсиб» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк «Уралсиб» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным агентства Frank RG, Уралсиб по итогам мая 2022 года занял четвертое место в рейтинге по объемам автокредитования среди российских банков

Всего за май банк выдал автокредитов на сумму 3,3 млрд рублей.

Чтобы сделать автокредитование более привлекательным и удобным для клиентов, банк увеличил максимальный срок кредитования, ускорил принятие решений по заявкам и расширил партнерскую сеть, заключив договора с крупными автодилерами.

Вот каковы условия автокредитования в банке Уралсиб:

  • доступна программа без залога;
  • доступна программа без первоначального взноса;
  • ставка от 13,9 %;
  • максимальная сумма кредита — 17 млн руб.;
  • максимальный срок кредитования — 7 лет.

Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

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Заемщиком может стать гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны не моложе 21 года и не старше 75 лет (на момент погашения кредита). Трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев. Чтобы получить автокредит, нужно предоставить паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Узнать всё про автокредит

Ранее Юга.ру писали о новой совместной карте ФК «Краснодар» и Уралсиба, которая сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями.

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