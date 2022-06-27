Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России
По данным агентства Frank RG, Уралсиб по итогам мая 2022 года занял четвертое место в рейтинге по объемам автокредитования среди российских банков
Всего за май банк выдал автокредитов на сумму 3,3 млрд рублей.
Чтобы сделать автокредитование более привлекательным и удобным для клиентов, банк увеличил максимальный срок кредитования, ускорил принятие решений по заявкам и расширил партнерскую сеть, заключив договора с крупными автодилерами.
Вот каковы условия автокредитования в банке Уралсиб:
- доступна программа без залога;
- доступна программа без первоначального взноса;
- ставка от 13,9 %;
- максимальная сумма кредита — 17 млн руб.;
- максимальный срок кредитования — 7 лет.
Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
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Заемщиком может стать гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны не моложе 21 года и не старше 75 лет (на момент погашения кредита). Трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев. Чтобы получить автокредит, нужно предоставить паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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