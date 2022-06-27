Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России

По данным агентства Frank RG, Уралсиб по итогам мая 2022 года занял четвертое место в рейтинге по объемам автокредитования среди российских банков

Всего за май банк выдал автокредитов на сумму 3,3 млрд рублей.

Чтобы сделать автокредитование более привлекательным и удобным для клиентов, банк увеличил максимальный срок кредитования, ускорил принятие решений по заявкам и расширил партнерскую сеть, заключив договора с крупными автодилерами.

Вот каковы условия автокредитования в банке Уралсиб:

доступна программа без залога;

доступна программа без первоначального взноса;

ставка от 13,9 %;

максимальная сумма кредита — 17 млн руб.;

максимальный срок кредитования — 7 лет.

Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.