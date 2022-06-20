Именное место на стадионе и повышенный кешбэк. Рассказываем, что еще известно о новой совместной карте ФК «Краснодар» и Уралсиба

Партнерский Краснодарский край

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  • Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 июня Уралсиб и ФК «Краснодар» запустили кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями.

Юга.ру побывали на пресс-конференции в честь презентации карты и узнали, будет ли размер кешбэка зависеть от счета футбольного матча, сколько бонусов стоит именное место на стадионе, на какие скидки, подарки и закрытые мероприятия с участием футболистов можно обменять баллы программы лояльности и не только.

Подробностями и впечатлениями о новом продукте поделились заместитель председателя правления ПАО «Банк Уралсиб» Станислав Тывес и коммерческий директор ФК «Краснодар» Арам Фундукян.

  • © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

Кобрендовая карта  ФК «Краснодар»

Уралсиб — официальный партнер ФК «Краснодар» с 2018 года, в прошлом году банк предложил запустить совместный продукт, сочетающий полезные опции партнеров. Вот какие плюсы есть у новой карты:

  • она заменяет карту болельщика ФК «Краснодар». Ее держатели становятся участниками программы лояльности клуба со скидками и повышенными бонусами за покупки в его магазинах и кассах и получают доступ в личный кабинет на сайте ФК «Краснодар»;
  • болельщики могут использовать карту лояльности для прохода на стадион. Купить абонемент и привязать его к карте можно в кассе стадиона;
  • держатели карты автоматически становятся участниками программы лояльности банка «Уралсиб Бонус», при этом к одному счету можно выпустить несколько карт для членов семьи, чтобы вместе копить бонусные рубли за покупки по карте;
  • ей можно пользоваться как обычной дебетовой картой с процентом на остаток: в первые два месяца использования на ежедневный остаток по счету начисляют 12% годовых при покупках от 10 тыс. рублей в месяц, по истечении этого периода — 8%;
  • карту выпускают на базе платежной системы «Мир», а значит, ее держатели смогут бесконтактно оплачивать покупки через Mir Pay.

Подробные условия и тарифы по карте можно узнать здесь.

  • Арам Фундукян и Станислав Тывес © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    Арам Фундукян и Станислав Тывес © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

«Мы надеемся, что ковид закончился, и впервые за два года начинаем продажу абонементов. За два дня мы продали уже тысячу абонементов — это хороший результат, надеемся, что продадим как можно больше. Впервые запускаем программу лояльности. Владельцы абонементов и карт болельщиков получат доступ к «Витрине впечатлений» — это возможность узнать поближе команду, клуб, например, познакомиться с игроками, посетить площадку «Краснодара». <…> Это и банковская карта, и карта владельца абонемента, и карта болельщика. Нам очень интересно, как это будет работать», — поделился впечатлениями Арам Фундукян.

ФК «Краснодар» любят в регионе и поддерживают и в беде, и в радости, несмотря на все ограничения.

Станислав Тывес

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«Со стороны банка в основу данной карты легли все преференции, доступные пользователям нашего главного карточного продукта — карты «Прибыль», которая не раз признавалась многими финансовыми порталами одной из лучших пластиковых доходных карт на рынке. По ней доступны повышенные проценты на ежедневный остаток по счету и кешбэк за покупки. Со стороны футбольного клуба представлена «Витрина впечатлений», которая будет доступна пользователям данного продукта, также по карте будут доступны скидки на ассортимент магазина клуба и абонементы», — рассказал Станислав Тывес.

  • © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

Что такое «Витрина впечатлений»?

Болельщики, зарегистрированные в личном кабинете и имеющие абонемент, карту болельщика или банковскую карту ФК «Краснодар», получают бонусы за покупку абонемента, билетов на матчи, товаров в клубных магазинах, посещение игр. Накопленные баллы можно обменять на скидки на абонементы и билеты, атрибутику и сувениры с символикой клуба или даже доступ к закрытым мероприятиям с участием футболистов. Выбрать подходящий вариант можно на «Витрине впечатлений».

Сколько баллов стоит экскурсия по базе или стадиону, книга с автографом президента ФК «Краснодар», именное место или посещение тренировки — узнайте, кликнув мышкой здесь.

КАТЕГОРИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

СКИДКИ

Абонемент

Возможность приобрести скидку, кратную 5%,

но не более 20% от полной стоимости абонемента

5000 = 20%
3500 = 15%
2500 = 10%
1000 = 5%

Билет

Возможность оплатить 100 % стоимости билета
(1 балл = 1 рубль)

1 = 1

Атрибутика

Скидка 50% от полной стоимости товара

2500

Атрибутика

Возможность приобрести скидку 25% от полной стоимости товара

1000

МАГАЗИН

Подарки

Футболка с автографом

10 000

Подарки

Книга с автографом президента ФК «Краснодар»

5000

Подарки

Картина с футболистом

5000

Подарки

Капитанская повязка с матча

5000

Подарки

Кресло-груша

5000

Подарки

Подарки от спонсоров

5000

Подарки

Мяч с автографами игроков

3000

Подарки

Ювелирный значок

3000

Подарки

Уникальный шарф

1200

КЛУБ

Стадион

Именное место

30 000

Мероприятие

Именное видеопоздравление от футболиста

10 000

Мероприятие

Обед на двоих в ложе

10 000

Академия

Курс тренировок ШФ

10 000

Мероприятие

Эскорт-кидс

5000

Мероприятие

Экскурсия по базе

3000

Мероприятие

Экскурсия по стадиону

2000

КОМАНДА

Мероприятие

Выездной матч с командой

50 000

Мероприятие

Закрытая автограф-сессия

20 000

Мероприятие

Посещение тренировки

20 000

Как еще потратить бонусы?

В личном кабинете программы лояльности банка «Уралсиб Бонус» держатели карты могут:

  • поменять бонусные рубли банка на бонусы клуба ФК «Краснодар»: 1 бонусный рубль банка = 1 бонус клуба. Сумма обменянных бонусов появится в личном кабинете клуба в течение трех дней;
  • вернуть на карту деньги за совершенные покупки от 1 тыс. 500 рублей по курсу: 1 бонусный рубль банка = 1 российский рубль.
  • © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
  • © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

Почему Краснодар?

Отвечает Станислав Тывес:

Для нас очень важно, что этот проект мы запустили в Краснодаре. Для банка Краснодар — исторически один из главных регионов страны, где сконцентрирован наш бизнес, наравне с Москвой, Питером и Башкортостаном. У нас здесь множество клиентов, мы не понаслышке знаем, насколько ФК «Краснодар» любят в регионе и поддерживают и в беде, и в радости, несмотря на все ограничения. Всегда, когда это возможно, по максимуму забивается стадион, люди искренне болеют за команду, которая с нуля обрела большую популярность и собрала армию болельщиков.

Сейчас не самое простое время — и с точки зрения экономики, и с точки зрения футбола. И мы рады запустить продукт, который будет полезен, приятен болельщикам, они смогут использовать его ежедневно и получать привилегии от банка и клуба.

Впервые за два года ФК «Краснодар» начал продажу абонементов. А какое максимальное их количество клуб продавал за сезон?

Отвечает Арам Фундукян:

На пике мы продали 15 тыс. абонементов, это было два года назад. У нас нет цели продать все места на стадион, 15 тыс. — это оптимальное количество владельцев абонементов, и если мы дойдем до этой цифры, скорее всего, остановим продажу, потому что люди могут выкупить все 35 тыс. мест и на матч не прийти, а другие желающие не смогут на него попасть.

  • Арам Фундукян © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»
    Арам Фундукян © Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

Как получить карту ФК «Краснодар»?

Отвечает Станислав Тывес:

— Существует три канала получения карты. Футбольному клубу интересно, чтобы подача заявок шла через сайт ФК «Краснодар», там будет размещена реферальная ссылка. Второй канал — это сайт Уралсиба. И третий — вся сеть банка в Краснодарском крае. Только в Краснодаре у нас работает семь офисов, приходите в любой. Но поскольку карта дает привилегии футбольного клуба, она обязательно именная, получить моментально ее нельзя, поэтому удобнее заказать ее на сайте банка или ФК «Краснодар» и после изготовления в течение нескольких дней получить.

У программы клуба четыре уровня лояльности — бронзовый, серебряный, золотой и черно-зеленый. Может ли обладатель последнего уровня, скажем, прийти на тренировку или встретиться с любимым футболистом и получить от него какой-то сувенир?

Отвечает Арам Фундукян:

— За тонкостями и деталями лучше обращаться на сайт, где будет подробно расписана программа лояльности и возможность получения определенных привилегий за баллы. Что касается самого верхнего уровня привилегий — да, это и доступ к тренировке, и посещение базы, и встреча с футболистом, и многое другое.

Какой накопительный продукт Уралсиба наиболее прибыльный сегодня, поможет ли сохранить средства новая карта?

Отвечает Станислав Тывес:

— Если сейчас прийти в отделение и открыть карту «ФК Краснодар», то ставка на ежедневный остаток по ней будет 12% годовых в первые два месяца пользования пластиком. Затем ставка изменится. Как я уже говорил, в основе продукта лежит карта «Прибыль», и те, кто ей давно пользуется, сейчас получает 8% годовых на остаток. Этот процент начисляется на сумму до 1 млн рублей при ежемесячных тратах от 10 тыс. рублей.

Люди не хотят ходить в отделения — лучше тратить время на семью, на тот же поход на футбол.

Станислав Тывес

Доходные карты и накопительные счета сейчас более выгодны клиентам, поскольку ставки по вкладам падают, и мы видим, что они будут падать и дальше вслед за ключевой ставкой. Плюс у нас есть дочерняя компания «Уралсиб Брокер», которая позволяет инвестировать в фондовый рынок. Мы ожидаем, что россияне с падением ставок станут хранить сбережения не на банковских депозитах, а вкладывать их в инвестиционные инструменты, торгующиеся на российском рынке.

Как обстоят дела с цифровизацией в банке и насколько сейчас востребованы онлайн-услуги?

Отвечает Станислав Тывес:

— Главный тренд рынка — это рост пользования онлайн-банком, сокращение количества отделений, перевод всех платежей из кассы в цифровые каналы. На сегодня 40% всех кредитов в Уралсибе выдается без подписания документов — в интернет-банке. Все уходит в цифру, люди не хотят ходить в отделения — лучше тратить время на семью, на тот же поход на футбол. Все расходы, которые мы экономим на открытии офисов, банк направляет на ИТ-разработку и маркетинг.

Как банк подстроился к новым экономическим реалиям?

Отвечает Станислав Тывес:

— Мне кажется, мы теперь каждую неделю подстраиваемся под новые реалии. Мы, что называется, управляем по приборам. Да, кредитование сильно сжалось, выдачи ипотеки меньше, чем мы наблюдали даже в самый разгар пандемии — в марте-мае 2020 года. Но, например, в автокредитах, которые банки с зарубежным капиталом практически перестали выдавать, Уралсиб вышел по объемам со стабильного 10 на 4 место. При этом мы выдаем столько же кредитов, сколько и раньше, но конкуренция заметно сократилась. По беззалоговым продуктам мы стали себя вести более консервативно и оценивать риски на более высоком уровне.

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Что касается депозитов, то под высокие проценты мы предлагали только короткие вклады — на 90–180 дней. Клиенты этим активно пользовались и размещали средства. Сейчас ставки снизились, и мы стремимся к тому, чтобы они перекладывали деньги на накопительные счета и карты, где проценты начисляются на ежедневный остаток, то есть это как раз наша карта «Прибыль», которая лежит в основе нашего нового совместного с клубом продукта. Она позволяет более гибко управлять сбережениями. Деньги не нужно фиксировать на долгий срок — на три месяца и более, ты можешь их в любой момент забрать, если это необходимо.

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