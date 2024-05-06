На Госуслугах может появиться раздел для знакомств

Вся Россия

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  • Госуслуги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Госуслуги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на Госуслугах

Автор инициативы — депутат Виталий Милонов. По его словам, рынок заполнен сервисами, нацеленными на нахождение полового партнёра на одну-две ночи. Он предложил создать проверенное и безопасное приложение для знакомств для поиска долгосрочных отношений.

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«Поэтому логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале Госуслуги, где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару», — цитирует депутата RT, в распоряжении которы есть его обращение.

Напомним, после начала СВО с российского цифрового рынка ушли зарубежные сервисы для знакомст. Ранее Юга.ру сделали подборку отечественных приложений, которые заменят Tinder, Badoo и Bumble.

Госдума РФ

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