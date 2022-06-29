Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях

Партнерский Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб предложил корпоративным клиентам финансирование в китайских юанях

Банк Уралсиб запустил кредитование в китайских юанях для клиентов с годовой выручкой более 1 млрд рублей.

Корпоративным клиентам доступны кредиты и кредитные линии на цели:

  • пополнение оборотных средств (приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, оплаты работ и услуг, а также иных расходов в рамках осуществления текущей деятельности);
  • покупка оборудования;
  • рефинансирование ранее полученных кредитов.

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Сроки финансирования и графики погашения устанавливаются индивидуально, учитывая особенности бизнеса.

Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, сроков и индивидуальных условий кредитования.

Залоговое обеспечение не является обязательным условием финансирования.

Подробности о возможности получения кредитования в юанях можно узнать по телефону 8-495-785-12-12 (доб. 054 3432 или доб. 054 2995) или в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обслуживающем корпоративных клиентов.

Ранее Юга.ру сообщали, что Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России.

Банки Деньги Кредитование Малый и средний бизнес Финансы Экономика

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