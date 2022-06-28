Уралсиб добавил в онлайн-банк валютные операции с казахстанским тенге

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб расширил перечень валют, по которым возможны конверсионные операции в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн», добавив в него казахстанский тенге

Сейчас в «Уралсиб Бизнес Онлайн» доступны следующие валютные пары для онлайн конвертации:

  • доллар США/российский рубль;
  • евро/российский рубль;
  • евро/доллар;
  • белорусский рубль/российский рубль;
  • казахстанский тенге/российский рубль;
  • китайский юань/рубль.

Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:

Помимо этого, для всех вышеперечисленных валют, а также для фунта стерлингов, швейцарского франка, японской йены, норвежской кроны, доступны конверсионные операции через дилинг*. Для совершения таких сделок необходимо подписать Генеральное соглашение об условиях совершения конверсионных сделок. При обслуживании на дилинге доступна опция фиксации курса с расчетами «завтра».

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Есть определенные требования по объему конверсионных сделок.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России.

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