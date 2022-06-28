Уралсиб добавил в онлайн-банк валютные операции с казахстанским тенге
Банк Уралсиб расширил перечень валют, по которым возможны конверсионные операции в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн», добавив в него казахстанский тенге
Сейчас в «Уралсиб Бизнес Онлайн» доступны следующие валютные пары для онлайн конвертации:
- доллар США/российский рубль;
- евро/российский рубль;
- евро/доллар;
- белорусский рубль/российский рубль;
- казахстанский тенге/российский рубль;
- китайский юань/рубль.
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Помимо этого, для всех вышеперечисленных валют, а также для фунта стерлингов, швейцарского франка, японской йены, норвежской кроны, доступны конверсионные операции через дилинг*. Для совершения таких сделок необходимо подписать Генеральное соглашение об условиях совершения конверсионных сделок. При обслуживании на дилинге доступна опция фиксации курса с расчетами «завтра».
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Есть определенные требования по объему конверсионных сделок.
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