Уралсиб добавил в онлайн-банк валютные операции с казахстанским тенге

Банк Уралсиб расширил перечень валют, по которым возможны конверсионные операции в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн», добавив в него казахстанский тенге

Сейчас в «Уралсиб Бизнес Онлайн» доступны следующие валютные пары для онлайн конвертации: доллар США/российский рубль;

евро/российский рубль;

евро/доллар;

белорусский рубль/российский рубль;

казахстанский тенге/российский рубль;

китайский юань/рубль.

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Помимо этого, для всех вышеперечисленных валют, а также для фунта стерлингов, швейцарского франка, японской йены, норвежской кроны, доступны конверсионные операции через дилинг*. Для совершения таких сделок необходимо подписать Генеральное соглашение об условиях совершения конверсионных сделок. При обслуживании на дилинге доступна опция фиксации курса с расчетами «завтра».

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Есть определенные требования по объему конверсионных сделок.