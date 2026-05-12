Жители Анапы снова пожаловались на удушающий запах газа. Что ответили в мэрии?

Анапчане четвертый день жалуются на запах газа, вызывающий головные боли и кашель. По мнению властей, он не представляет угрозы

9 мая в социальных сетях жители Анапы пожаловались, что в городе и его окрестностях сильно пахнет газом. По их словам, из-за запаха невозможно находиться на улице и открывать окна в домах. Также жители сообщили, что из-за газа плохо себя чувствуют.

«С 11 утра в Анапе ужасный запах газа в воздухе, лично у меня вызывающий кашель и головокружение. Как вам дышится, анапчане? С чем это связано?» — написал один из пользователей.

10 мая запах не исчез. Телеграм-канал «Подслушано в Анапе» сообщил, что одна из жительниц обратилась в газовую службу, чтобы узнать причину ситуации. Там ей ответили, что в данный момент идет разгрузка танкеров и пахнет именно нефтепродуктами, а не бытовым газом.

В комментариях под публикацией жители написали, что их не интересует причина — важнее решение проблемы:

«Если об этом не говорить — все делают вид, что это норма».

«Мы должны этим дышать и травиться? Сейчас впереди лето, жара, окна открыты для того, чтобы поступал свежий воздух, а поступает запах нефтепродуктов. Это не норма, нас это не устраивает. Я и мои дети плохо себя чувствуем от этого запаха, и полгорода жалуются на самочувствие».