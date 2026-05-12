Жители Анапы снова пожаловались на удушающий запах газа. Что ответили в мэрии?
Анапчане четвертый день жалуются на запах газа, вызывающий головные боли и кашель. По мнению властей, он не представляет угрозы
9 мая в социальных сетях жители Анапы пожаловались, что в городе и его окрестностях сильно пахнет газом. По их словам, из-за запаха невозможно находиться на улице и открывать окна в домах. Также жители сообщили, что из-за газа плохо себя чувствуют.
«С 11 утра в Анапе ужасный запах газа в воздухе, лично у меня вызывающий кашель и головокружение. Как вам дышится, анапчане? С чем это связано?» — написал один из пользователей.
10 мая запах не исчез. Телеграм-канал «Подслушано в Анапе» сообщил, что одна из жительниц обратилась в газовую службу, чтобы узнать причину ситуации. Там ей ответили, что в данный момент идет разгрузка танкеров и пахнет именно нефтепродуктами, а не бытовым газом.
В комментариях под публикацией жители написали, что их не интересует причина — важнее решение проблемы:
«Если об этом не говорить — все делают вид, что это норма».
«Мы должны этим дышать и травиться? Сейчас впереди лето, жара, окна открыты для того, чтобы поступал свежий воздух, а поступает запах нефтепродуктов. Это не норма, нас это не устраивает. Я и мои дети плохо себя чувствуем от этого запаха, и полгорода жалуются на самочувствие».
В тот же день глава Анапы Светлана Маслова в своем телеграм-канале объяснила причину странного запаха в городе.
«Источником запаха является не газ. Запах появляется при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска. При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре он доносится до Анапы и исчезает сразу, как меняется направление ветра», — заявила она.
Маслова также подчеркнула, что явление не представляет угрозы для жизни, а состояние воздуха контролирует Роспотребнадзор — и сейчас оно в норме.
Однако жители негативно отреагировали на слова главы города об отсутствии проблемы:
«Как же нет угрозы здоровью, если начинает сильно болеть голова, першит горло и появляется кашель при появлении этого аромата?!»
«От этой вони болит голова, появляется горечь, сильно тошнит. Ребенка пяти лет вырвало сегодня. Предполагаю, что Роспотребнадзор что-то, возможно, недомеряет?»
«А не приходит в голову простая мысль, что такого «явления, не представляющего угрозы» не должно быть в принципе в курортном городе? Этот запах максимум кто должен чувствовать — рабочие на «базе», а не все побережье на протяжении 500 км. И причем здесь направление ветра, а не явные нарушения при проведении работ на «базе»?»
Отметим, что жители прибрежных городов периодически жалуются на запах газа. Например, в 2025 году жители Анапы, Геленджика и Новороссийска трижды сообщали о грязном воздухе — в марте, мае и июне.
