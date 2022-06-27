В Сочи открыли первые бургерные, заменившие McDonald's. И цены там выше, чем в Москве

27 июня в Сочи заработали три точки общепита под брендом «Вкусно — и точка», который заменил McDonald's, — компания ушла с российского рынка после начала спецоперации в Украине

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи планировали открыть четыре заведения под брендом «Вкусно — и точка». Компания заменила ушедший с российского рынка McDonald's. Кафе должны были появиться по следующим адресам: Курортный проспект, 17/1;

улица Бестужева, д.1/1, ТЦ Мандарин;

улица Московская, 3;

поселок Красная Поляна, улица площадь Мзымта, 1. 27 июня РИА «Новости» написали, что на курорте открылись только три заведения, точку общественного питания в поселке Красная Поляна планируют открыть в ближайшее время. Больших очередей в открывшихся кафе не было.

В телеграм-канале «Новости Сочи 24» написали, что еду посетителям выдавали в белых упаковках. Меню при этом осталось прежним, но из некоторых названий убрали приставку «Мак».

В телеграм-канале «Типичный Краснодар — Телетайп» опубликовали фото меню сочинского кафе. Цены на гамбургеры и другие позиции там оказались выше, чем во флагманском заведении в Москве. Для примера, гамбургер «Гранд» в Сочи стоит 185 рублей, в Москве — 165 рублей*, двойной чизбургер в Сочи — 155 рублей, в Москве — 129 рублей*, «Двойной Гранд» — 289 рублей в Сочи и 239 рублей* — в Москве. В целом «сочинское» меню оказалось дороже на 10-60 рублей.

На сайте «Вкусно — и точка» при выборе региона «Сочи» (изначально там стоит «Москва»**) цены на некоторые позиции также меняются в большую сторону и не соответствуют тем, что указаны в самом заведении. При этом там уточняется, что цены и ассортименты продуктов на сайте указаны для выбранного региона и могут отличаться в конкретном предприятии.

© Скриншот с сайта vkusnoitochka.ru

© Скриншот с сайта vkusnoitochka.ru

Напомним, что 9 марта сеть McDonald's объявила об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции в Украине. 16 мая в СМИ появилась информация, что российскую сеть купил кузбасский предприниматель Александр Говор (до этого Говор развивал 25 точек быстрого питания по франшизе в Сибири). Он получил 100% компании «Клуб Отель», которая направила в ФАС ходатайство о покупке российского бизнеса корпорации McDonald's.