В Ростове «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) откроют в июле. Что известно про Краснодар?
27 июня в Сочи открыли первые в ЮФО бургерные, заменившие McDonald's. Как стало известно «РБК Ростов», в июле рестораны откроют в Ростове-на-Дону
Часть ресторанов «Вкусно — и точка» откроют в Ростовской области к концу июля. Об этом написал «РБК Ростов», сославшись на источник. При этом, сколько именно из 27 ресторанов, расположенных в области, будут открыты, не уточняется.
Ряд СМИ Краснодара со слов представителей компании «Вкусно — и точка» написали, что в Краснодаре рестораны сети могут открыться в июле. Юга.ру отправили в компанию официальный запрос с просьбой рассказать об открытии ресторанов в краевой столице. На момент публикации ответа от компании «Вкусно — и точка» не было. На сайте бренда при выборе геолокации Краснодар отображаются бывшие заведения McDonald's в статусе «временно закрыт».
27 июня в Сочи открыли первые бургерные, заменившие McDonald's. И цены там оказались выше, чем в Москве. Для примера, гамбургер «Гранд» в Сочи стоит 185 рублей, в Москве — 165 рублей, двойной чизбургер в Сочи — 155 рублей, в Москве — 129 рублей. В целом «сочинское» меню оказалось дороже на 10-60 рублей.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса. Сеть приобрел кузбасский предприниматель Александр Говор, который развивал 25 ресторанов сети по франшизе в Сибири. Гендиректор сети Олег Пароев позже заявил журналистам, что все рестораны «Вкусно — и точка» будут открыты по всей стране уже к сентябрю.