В Ростове «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) откроют в июле. Что известно про Краснодар?

27 июня в Сочи открыли первые в ЮФО бургерные, заменившие McDonald's. Как стало известно «РБК Ростов», в июле рестораны откроют в Ростове-на-Дону

Часть ресторанов «Вкусно — и точка» откроют в Ростовской области к концу июля. Об этом написал «РБК Ростов», сославшись на источник. При этом, сколько именно из 27 ресторанов, расположенных в области, будут открыты, не уточняется.

Ряд СМИ Краснодара со слов представителей компании «Вкусно — и точка» написали, что в Краснодаре рестораны сети могут открыться в июле. Юга.ру отправили в компанию официальный запрос с просьбой рассказать об открытии ресторанов в краевой столице. На момент публикации ответа от компании «Вкусно — и точка» не было. На сайте бренда при выборе геолокации Краснодар отображаются бывшие заведения McDonald's в статусе «временно закрыт».