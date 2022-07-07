Рестораны «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) откроют в июле в Краснодаре и Новороссийске

Рестораны сети «Вкусно — и точка» начнут работу в Краснодаре и Новороссийске 12 июля. Об этом «РБК Краснодар» рассказали в компании сети ресторанов

7 июля «РБК Краснодар» опубликовал дату открытия ресторанов со ссылкой на источник в компании «Вкусно — и точка». По данным издания в Краснодаре и Новороссийске бывшие рестораны McDonald's откроют 12 июля. Какие конкретно филиалы откроют на следующей неделе, не сообщается. На официальном сайте компании указано, что в Краснодаре 16 ресторанов в статусе «временно не работает», в Новороссийске 4.

После ухода из России компании McDonald's первые заведения «Вкусно — и точка» открыли в крае 27 июня в Сочи. Юга.ру сопоставили цены с московскими ресторанами. Меню в Сочи оказалось дороже на 10-60 рублей. Для примера, гамбургер «Гранд» в Сочи стоит 185 рублей, в Москве — 165 рублей, двойной чизбургер в Сочи — 155 рублей, в Москве — 129 рублей.

9 марта сеть McDonald's объявила об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции в Украине. 16 мая в СМИ появилась информация, что российскую сеть купил кузбасский предприниматель Александр Говор. Гендиректор сети Олег Пароев позже заявил журналистам, что все рестораны «Вкусно — и точка» будут открыты по всей стране уже к сентябрю.

Ранее Юга.ру писали, что в России стартовала онлайн-распродажа IKEA. Заказать что-то на сайте довольно сложно.