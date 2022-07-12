«Куснула — вообще не алло». Репортаж с открытия «Вкусно — и точка» в Краснодаре

9:45, пересечение улиц Красной и Северной. Громко играет музыка. У здания, где раньше располагался McDonald's, толпа. Большинство — дети и подростки, хотя есть и несколько пожилых людей. Все они ждут открытия нового заведения «Вкусно — и точка». Напомним, 9 марта McDonald's объявил об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции в Украине. 16 мая в СМИ появилась информация, что сеть купил кузбасский предприниматель Александр Говор. Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев позже заявил журналистам, что все рестораны будут открыты уже к сентябрю. К концу очереди подбегают пять подростков. Как выразился один из них, ребята пришли сюда за вкусной хавкой. «Я вообще сплю до часу дня, но сегодня встал в восемь утра, чтобы прийти сюда с друзьями. Правда, один проспал, поэтому мы опоздали», — поделился подросток, уточнив, что специально сегодня не завтракал, чтобы насладиться любимой едой в центре города. Ведущий просит поприветствовать команду предприятия «Вкусно — и точка». Люди хлопают, под аплодисменты у главного входа выстраиваются работники новой сети.

Вообще сплю до часу дня, но сегодня встал в восемь утра, чтобы прийти сюда с друзьями

С короткой речью выступает менеджер по производству в Краснодарском крае Артур Пугачев. «Поверьте, мы так же сильно ждали, как и вы. Сегодня в Краснодаре открываем четыре предприятия. В течение недели они появятся еще в Новороссийске, Геленджике и Анапе. Мы сохранили поставщиков, то есть те продукты, которые раньше использовали в блюдах, останутся прежними», — сказал он присутствующим.

Открытие заведения «Вкусно — и точка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Разрезают ленту, ведущий просит людей начать обратный отсчет: десять, девять, восемь… Толпа начинает заполнять заведение и выстраивается у касс и аппаратов самообслуживания. Внутри, как и снаружи, ничего не изменилось: те же мебель, расстановка столов, интерьер. Артем Пугачев рассказал журналистке Юга.ру, что в будущем кафе оформят в едином фирменном стиле «Вкусно — и точка». Сейчас на здании нет даже логотипа. Компания хотела быстрее вернуться на рынок, поэтому не всё задуманное успели реализовать. Когда в Краснодаре немного спадет жара, для посетителей откроют и третий этаж под открытым небом. Парень в фирменной кепке McDonald's фотографируется с чеком. Его зовут Игорь. Они с двумя друзьями — Вовой и Богданом — заняли очередь в 7:30 утра, чтобы стать первыми покупателями. «Это инициатива Вовы, он придумал. Не ели со вчерашнего дня, ждали открытия. Мы не фанаты McDonald's, а вот Владимир — да. Хотя ресторан хороший. Мне кажется, вкус никак не изменится, поставщики ведь остались прежними. Единственное, может структура станет другой или количество огурчиков доведут до идеала. Важно, чтобы те, кто руководит «Вкусно — и точка», кому доверили такую историю, просто держали всё на том же уровне. Главное, чтобы не появились пельмени и пивные краны», — подытожил Игорь.

Не ели со вчерашнего дня, ждали открытия

Открытие заведения «Вкусно — и точка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

К столу подходит парень в брендированном поло McDonald's, на котором даже есть бейдж. Это и есть тот самый Владимир — фанат сети. Купил форму на «Авито» за 100 рублей. Подросток планирует устроиться работать в заведение в следующем году, когда ему исполнится 16. Его соседи по столу тоже. «Это семья, это история. Это самое хорошее заведение фастфуда, наверное», — объясняет свой выбор Игорь. Вова заказал два двойных чизбургера и столько же картофеля по-деревенски. Привычного фри в меню пока не будет, официальная причина — неурожайный год. Игорь сказал, что, на его взгляд, качество упаковки бургеров стало хуже. Однако все трое отметили, что вкус блюд не изменился. Девушка Анастасия зашла в заведение случайно. По её словам, просто проходила мимо. Заказала себе «Чикен Премьер» и холодный чай. Еще один бургер купила для подруги.

«Куснула — вообще не алло. Мне кажется, в нем раньше была какая-то другая котлета. Тоже куриная, но другого вкуса. И не кетчуп, а соус барбекю и что-то еще», — поделилась впечатлением Анастасия.

Короче, какая-то стремотень. Возможно, им нужно войти в русло готовки и потренироваться после перерыва. Без удовольствия Анастасия

Сотрудники сети постоянно подходят к столикам и спрашивают у гостей, всё ли у них в порядке, всё ли нравится, вкусно ли им. Люди жуют и утвердительно кивают головой. Анастасия встает, берет бургер, который купила для подруги, и начинает идти к выходу. К ней подбегает сотрудница заведения и предлагает бумажный пакет. Девушка соглашается. Сервис. Меню «Вкусно — и точка» претерпело некоторые изменения. Например, нет привычного «Биг Мака» и мороженого «Макфлури». Они принадлежат компании McDonald's, новая сеть не имеет права их продавать. В ближайшее время обещают выпустить аналоги. Кроме того, представят замену бургера «Биг Тейсти», который будет называться «Биг Спешл». Также в компании работают над созданием аналога Happy Meal. Пока в заведениях усеченное меню.