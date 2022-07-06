IKEA предложила покупать товары на сайте через форму заявки. Это не так просто
В России идет второй день онлайн-распродажи IKEA. Заказать что-то на сайте довольно сложно
Напомним, 5 июля шведский магазин IKEA начал онлайн-распродажу в России. Она будет идти несколько недель, но точных сроков в компании не назвали. Сделать заказ можно только в городах, где находятся магазины.
С первого дня распродажи покупатели жалуются на технические неполадки. Сначала было невозможно зайти в личный кабинет, затем пропала возможность добавлять товар в корзину. Сообщалось, что специалисты работают над решением проблемы.
Позже компания добавила возможность оформить покупку через специальную заявку. Для этого нужно ввести в форму артикулы, название и количество товара. После отправки с покупателем должны связаться менеджеры.
Но люди жалуются, что эта функция тоже недоступна. При попытке отправить заявку на сайте появляется оповещение, что автор закрыл форму. Сейчас на сайте указано, что возможность совершать покупки онлайн временно недоступна:
«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте».
Одна из сотрудниц Юга.ру попыталась оформить такую заявку. Форму она заполнила около 9:30 утра, обратной связи от магазина не поступило до сих пор. Никакого письма на почту или сообщения на телефон о том, что заявка принята, не пришло:
«В форму нужно ввести название товара, артикул и количество. У меня было 20 позиций и проделывать это каждый раз неудобно. Кроме того, артикулы нужно смотреть с другого устройства. Список автоматически не переносится и вообще удалился из избранного».
Еще один покупатель рассказал, что долго не мог зайти на сайт из-за технических работ. Позже, когда все заработало, мужчина попытался оформить заявку, но на сайте было написано, что форма закрыта.
Также краснодарцы сообщают, что в IKEA, расположенной в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань», работает продуктовый магазин около касс.