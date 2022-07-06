IKEA предложила покупать товары на сайте через форму заявки. Это не так просто

В России идет второй день онлайн-распродажи IKEA. Заказать что-то на сайте довольно сложно

Напомним, 5 июля шведский магазин IKEA начал онлайн-распродажу в России. Она будет идти несколько недель, но точных сроков в компании не назвали. Сделать заказ можно только в городах, где находятся магазины.

С первого дня распродажи покупатели жалуются на технические неполадки. Сначала было невозможно зайти в личный кабинет, затем пропала возможность добавлять товар в корзину. Сообщалось, что специалисты работают над решением проблемы.

Позже компания добавила возможность оформить покупку через специальную заявку. Для этого нужно ввести в форму артикулы, название и количество товара. После отправки с покупателем должны связаться менеджеры.

Но люди жалуются, что эта функция тоже недоступна. При попытке отправить заявку на сайте появляется оповещение, что автор закрыл форму. Сейчас на сайте указано, что возможность совершать покупки онлайн временно недоступна:

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте».