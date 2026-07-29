В Таганроге обломки ракеты попали в многоэтажку: женщина погибла, жильцов вывезли в пункт временного размещения

Ростовская область

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Попадание в дом ракеты, жертвы и эвакуация — что известно об атаке на Таганрог

29 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Таганрог подвергся воздушной атаке. В результате падения обломков сбитой ракеты прямо на жилой многоквартирный дом погибла женщина.

Еще один мужчина получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения.

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Угроза беспилотных атак на территории Ростовской области сохраняется. Граждан призывают покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от оконных проемов до полной отмены опасности.

Как писали Юга.ру, 27 июля во время атаки БПЛА на Ростов-на-Дону погибли супруги.

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