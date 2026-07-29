В Таганроге обломки ракеты попали в многоэтажку: женщина погибла, жильцов вывезли в пункт временного размещения
Попадание в дом ракеты, жертвы и эвакуация — что известно об атаке на Таганрог
29 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Таганрог подвергся воздушной атаке. В результате падения обломков сбитой ракеты прямо на жилой многоквартирный дом погибла женщина.
Еще один мужчина получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения.
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