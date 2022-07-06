«Со мной не соскучишься». Посмотрели интервью с мэром Краснодара Андреем Алексеенко и публикуем самое интересное

Дмитрий Михеев в рамках авторского проекта «Без маски» посетил кабинет главы города и полчаса беседовал с ним буквально обо всем.

Журналист спросил Алексеенко, что поменялось в кабинете, сделал ли мэр в нем ремонт. Глава ответил отрицательно, сказав, что привез только картины. Михеев указал на портрет Иосифа Сталина и уточнил, не боится ли мэр, что после интервью его запишут в сталинисты.

«Нет, почему, это наша история. об этом можно долго говорить, но забытая история умеет мстить. Об этом нужно всегда помнить», — ответил Алексеенко.

Затем его спросили, как он относится к критике и скучает ли по Советскому Союзу.

«Я родился в СССР, там прошло мое детство. Поэтому, конечно, мы скучаем по детству. Я не могу сказать, что скучаю по режиму или стране. Все мы родом из детства, и все добрые, наивные и первые ощущения счастья были тогда. Скучаю по тому времени и возрасту. К критике отношусь конструктивно. Если критикуют, значит что-то не нравится, значит надо обратить на это внимание. Если критика объективна, то надо делать работу над ошибками. Если субъективно — каждому не будешь нравиться, ты же не 5 тыс. рублей», — считает мэр.

Журналист напомнил об оговорке на церемонии вступления в должность — «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». По его словам, ходили слухи, что это был специальный ход пиарщиков.

«Это не специальный ход, придуманный пиарщиками. Я просто волновался и перепутал фразы», — ответил глава города.

Михеев спросил, как он переживает непростое для России время — специальную военную операцию в Украине, и поедет ли туда, если ему предложат.

«Переживаю, как и все граждане, все патриоты. Уверен, что цель военной операции будет достигнута. Я слежу за новостями, в основном читаю телеграм-каналы. Если предложат поехать туда — поеду. В каком качестве — на выбор руководства», — сказал Алексеенко.

На вопрос журналиста, как мэру работается после истории с ружьем, он ответил, что так же, как и до.

«По сути, что поменялось? Ничего», — считает глава города.

Алексеенко считает себя оптимистом. Настроение он себе поднимает усилием воли. По его словам, в любой ситуации есть положительные вещи, нужно просто обратить на них внимание.

«Со мной не соскучишься», — подытожил он.

Журналист спросил, чем ему не понравилась главный архитектор города Наталья Машталир

«Почему не понравилась, она очаровательная девушка. Да простит меня ее супруг. Мы в принципе не общались по этому поводу. Насколько я понимаю, ей предложили новую интересную должность — возглавить краевое учреждение. Она сделала свой выбор, я даже не участвовал в этом совершенно. Считаю, что ее опыт, видение, художественный и архитектурный вкус найдут применение на краевом уровне», — рассказал Андрей Алексеенко.

Также он рассказал, что иногда добирается до администрации на мотоцикле. И порой едет по тем улицам, где ему интересна дорожная ситуация и уровень инфраструктуры. Потом по приезду будут обсуждения увиденного и работа над ошибками.

На вопрос, если ли у мэра план по борьбе с пробками, чтобы не допустить вот этого транспортного коллапса, он ответил, что какого-то универсального решения этой проблемы не существует.

«Все мировые столицы и крупные города ищут его и ведут эту борьбу по-своему. В Лондоне сделан платный въезд, в Китае крупные города ввели ограничения въезда по четным/нечетным дням. Где-то нельзя купить машину, если у тебя нет парковки. Везде есть какие-то ограничения и пути решения. Но пробки все равно существуют.

Краснодар — не исключение. Это очень динамично растущий город. А растет население — растет и количество автотранспорта. Причем такими темпами, что эффективны могут быть только комплексные решения. Чтобы разгрузить город, мы будем развивать общественный транспорт, в первую очередь, сеть трамвайных линий, поскольку это традиционный, любимый и самый точный вид транспорта в городе», — рассказал глава города.

Мэр рассчитывает, что уже в этом году будет подписано концессионное соглашение о строительстве дополнительно 71 километра путей. Плюс, в планах закупить еще 100 трамваев. В результате это позволит охватить те микрорайоны, где сегодня нет электротранспорта.

Еще одно решение — строительство и реконструкция дорог.

«Есть несколько проектов. Например, восточный подъезд к Краснодару. Он находится на контроле губернатора Краснодарского края. В нем есть краевая часть и есть муниципальная. Появится еще один въезд в город. Он позволит связать между собой федеральную трассу М-4 и ул. Тихорецкую, серьезно разгрузит мосты на улице Северной. По плану, реализация краевой части проекта начнется уже в этом году. Может быть, не в этом, но в следующем году также начнем улицу Думенко, которая соединит дорогу Краснодар — Темрюк с микрорайоном Юбилейным и тоже существенно улучшит дорожную ситуацию», — рассказал Алексеенко.

Кроме того, мэр считает, что дорожная ситуация улучшится, если будет больше новых социальных объектов: «Чтобы людям банально не приходилось каждый день возить детей в школу и детский сад в другие районы — а все было в шаговой доступности».