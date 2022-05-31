В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов

Мэрия Краснодара сообщила, что в выборах зеленых зон для благоустройства в 2023 году победил «Парк достижений». Ранее жители указывали на аномалии в голосовании

Что за голосование. С 15 апреля жители Краснодара выбирали или не выбирали зеленые зоны, которые благоустроят в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 30 мая это голосование завершилось, и чиновники объявили победителя. Им стал «Парк достижений» в Прикубанском округе (более 87 тыс. голосов). Другие кандидаты: сквер имени Гатова на перекрестке Стасова и Селезнева (более 25 тыс. голосов), сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне (19 тыс. голосов). В списке для голосования была еще одна зеленая зона — небольшая территория на улице Зиповской, 4/4, — но про количество проголосовавших за нее чиновники говорить не стали.

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Что за «Парк достижений». В январе 2022 года краевая администрация анонсировала появление нового парка в Краснодаре. Для него даже придумали название — «Парк достижений». Новый парк, по замыслу чиновников, должен появиться на площади около 16 тыс. га (рядом с музеем «Россия — моя история» и кластером «Город спорта») около «Баскет-Холла». В конце января это название закрепили депутаты гордумы Краснодара. Мэр города Андрей Алексеенко тогда говорил, что парк станет одним из самых больших в Краснодаре, что проект поддерживает губернатор Вениамин Кондратьев. Тогда планировалось, что строительство начнется в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Аномальные итоги. Телеграм-канал «Азбука горожанина» 28 мая опубликовал скриншот с площадки для голосования и сообщил об аномальном всплеске активности голосующих. После конца рабочего дня распределение голосов идет без большого разброса, а в течение рабочего дня — около 1 тыс. голосов за минуту отдаются за «Парк достижений». При этом даже после большого отрыва за «Парк достижений» продолжали массово голосовать. После того, как эту информацию опубликовали в пабликах, распределение голосов шло более равномерно.