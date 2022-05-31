В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов
Мэрия Краснодара сообщила, что в выборах зеленых зон для благоустройства в 2023 году победил «Парк достижений». Ранее жители указывали на аномалии в голосовании
Что за голосование. С 15 апреля жители Краснодара выбирали или не выбирали зеленые зоны, которые благоустроят в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 30 мая это голосование завершилось, и чиновники объявили победителя. Им стал «Парк достижений» в Прикубанском округе (более 87 тыс. голосов). Другие кандидаты: сквер имени Гатова на перекрестке Стасова и Селезнева (более 25 тыс. голосов), сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне (19 тыс. голосов). В списке для голосования была еще одна зеленая зона — небольшая территория на улице Зиповской, 4/4, — но про количество проголосовавших за нее чиновники говорить не стали.
Прекрасный «Город спорта» будущего:
Что за «Парк достижений». В январе 2022 года краевая администрация анонсировала появление нового парка в Краснодаре. Для него даже придумали название — «Парк достижений». Новый парк, по замыслу чиновников, должен появиться на площади около 16 тыс. га (рядом с музеем «Россия — моя история» и кластером «Город спорта») около «Баскет-Холла». В конце января это название закрепили депутаты гордумы Краснодара. Мэр города Андрей Алексеенко тогда говорил, что парк станет одним из самых больших в Краснодаре, что проект поддерживает губернатор Вениамин Кондратьев. Тогда планировалось, что строительство начнется в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
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Аномальные итоги. Телеграм-канал «Азбука горожанина» 28 мая опубликовал скриншот с площадки для голосования и сообщил об аномальном всплеске активности голосующих. После конца рабочего дня распределение голосов идет без большого разброса, а в течение рабочего дня — около 1 тыс. голосов за минуту отдаются за «Парк достижений». При этом даже после большого отрыва за «Парк достижений» продолжали массово голосовать. После того, как эту информацию опубликовали в пабликах, распределение голосов шло более равномерно.
Дальнейшие планы чиновников. Голосование за зеленые зоны для благоустройства официально завершилось. Теперь настал подсчет голосов для конкретизации итогов. Эскизы зеленых зон, представленные на голосовании, можно посмотреть здесь.