РНКБ открыл кредитную линию для ГК «Абрау-Дюрсо» на 1,4 млрд рублей

Банк РНКБ открыл кредитную линию для пополнения оборотных средств Группе компаний «Абрау-Дюрсо» на сумму 1,4 млрд рублей

РНКБ открыл кредитную линию для ГК «Абрау-Дюрсо» на сумму 1,4 млрд рублей. Деньги предоставили на пополнение оборотных средств на 18 месяцев.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Сегодня компания представляет коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. По итогам 2021 года ГК «Абрау-Дюрсо» реализовала более 44,7 млн бутылок алкогольной продукции. С 2011 года вина предприятия завоевали более 170 наград международных дегустационных конкурсов.

«Абрау-Дюрсо» входит в число крупнейших компаний по производству вина в России, а винодельческая отрасль является приоритетной для экономики нашей страны. Мы готовы оперативно предоставлять кредитные средства на выгодных условиях отечественным производителям для создания продукции высокого качества», — отметил вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Подвалы завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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Финансирование виноградарско-винодельческой отрасли поможет создать дополнительные рабочие места, достичь стабильного и уверенного роста качества вина для покупателей на всей территории России и поддержать традиции виноделия нашей страны. Продукция «Абрау-Дюрсо» пользуется большим спросом, поэтому в перспективе предоставление кредитных средств увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.