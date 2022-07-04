Клиенты РНКБ могут оформить кредитную карту с льготным периодом до 115 дней

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) пополнил линейку карточных продуктов новой кредитной картой с беспроцентным периодом до 115 дней

Клиентам РНКБ стала доступна новая кредитная карта с беспроцентным периодом до 115 дней. В ближайшее время можно будет увеличить срок льготного периода по действующей кредитной карте в мобильном приложении «РНКБ 24/7» или в любом офисе банка.

Остальные условия и ключевые преимущества кредитной карты сохраняются, в их числе: бесплатное открытие и годовое обслуживание;

кредитный лимит до 1 млн рублей;

льготный период на все покупки и снятие наличных. Каждый новый месяц — это начало нового льготного периода. После покупки у клиента есть три месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.

Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25 числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.

«С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, благодаря которой у клиентов есть возможность бесплатно использовать заемные средства на протяжении трех с половиной месяцев. Заявку на оформление кредитной карты можно оформить в мобильном приложении «РНКБ 24/7» за несколько минут», — рассказал зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.