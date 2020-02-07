В Адыгее создадут виртуальную галерею черкесского искусства

Адыгея представила проект «Культурные диффузии России и Турции: искусствоведческий и социокультурный анализ». На его реализацию музей получил грант в размере 1,8 млн рублей, сообщили порталу Юга.ру в музее Востока. Исследования в рамках проекта позволят через три года создать виртуальную галерею черкесского искусства. В ее основу ляжет сформированный электронный банк данных по художественным объектам мастеров-черкесов Северного Кавказа и Турции (постперестроечный и постсоветский период).

Галерея подытожит исследования живописных, графических, музыкальных работ, которые создали мастера-черкесы Северного Кавказа и Турции на рубеже XX-XXI веков. Ученые планируют установить общие черты и различия в картинах мира адыгских художников страны и зарубежья, обосновать разницу художественных направлений и стилей.

«Кроме того, галерея откроет доступ другим исследователям к творениям черкесских мастеров и ляжет в основу виртуальной галереи черкесского искусства», — отметили в пресс-службе музея Востока.

Также в рамках проекта организуют экспедиции, участие в международных научных конференциях в России и Турции, издание сборников, монографий по современному искусству адыгов. Планируется организация и проведение выставочного проекта «Мир черкесских художников» и издание каталога выставки.