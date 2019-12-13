Ученые Кубани исследуют этнокультурное взаимодействие русских и адыгов

В январе 2020 года кубанские ученые начнут изучать опыт межнационального общения народов Адыгеи и Кубани

Изучением опыта добрососедских отношений и межнационального общения народов Адыгеи и Кубани займутся ученые Кубанского госуниверситета, научно-творческого центра культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор». Работы проведут в рамках научно-исследовательского проекта «Земля и соседи: изучение и популяризация добрососедских отношений народов Краснодарского края и Республики Адыгея». На эти цели ученые получили президентский грант.

В первую очередь ученые под руководством кандидата исторических наук, доцента Кубанского государственного университета Анатолия Зудина планируют изучить пример наиболее длительного, продуктивного и общения культур между русским старожильческим населением и титульным северокавказским этносом — адыгами.

Для этого специалисты отправятся в экспедиции в аулы Хатукай и Уляп Красногвардейского района, Дукмасовское сельское поселение Шовгеновского района, Дмитриевское поселение Кошехабльского района Адыгеи, а также в аулы Кургоковский и Урупский Успенского района Краснодарского края.

По мнению Зудина, эти поселения наиболее показательны с точки зрения этнокультурного взаимодействия. Детали полевых выходов обсудили 12 декабря в Адыгее на встрече в республиканском парламенте с депутатами, национально-культурными объединениями и руководителями ряда районов республики. Они выразили готовность оказать содействие в работе ученых в населенных пунктах муниципалитетов.

«В рамках реализации проекта планируются встречи с представителями государственных органов, экспедиции, интервьюирование старожильческого населения, представителей традиционных конфессий (православие, ислам), казачьих и национально-культурных организаций. Предполагается изучение возможностей распространения данного опыта и на другие народы в условиях современных реалий», — рассказал Зудин.

По итогам проекта ученые выработают практические рекомендации и подготовят сборник материалов для научно-практического форума, методическое пособие по укреплению межнационального, межрелигиозного согласия народов Кубани, Адыгеи и иллюстрированную книгу «Земляки и соседи».