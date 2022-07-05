В Краснодаре откроется выставка акварельных работ «Свет и воздух»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 8 июля откроется выставка акварелей «Свет и воздух»

Будет представлено более 50 произведений 15 художников из Краснодарского края. Среди авторов — Георгий Кошельников, Алексей Максименко, Сергей Дудко, Татьяна Куркчи, Александр Герасименко и другие. Основу экспозиции составят пейзажи, демонстрирующие природу Росси. Также посетители увидят натюрморты, портреты и жанровые картины.

Выставка «Свет и воздух» будет работать до 17 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». В кофейне «Чехов» работает персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables. Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.

В музее-заповеднике имени Фелицына можно увидеть ювелирные произведения Михаила Смаглюка, в краевом выставочном зале — скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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