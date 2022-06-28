В Краснодаре проходит ювелирная выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его работы за 30 лет

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына весной открылась выставка ювелирных работ художника Михаила Смаглюка

Это ретроспективный ювелирный проект, охватывающий 30 лет творчества мастера. Представлены кольца, кулоны, серьги, браслеты, броши и многое другое. Также в экспозицию вошли ювелирные яйца с располагающимися внутри них собором святого князя Александра Невского и памятником Екатерине II — одни из самых знаковых работ Смаглюка, в которых воплощены все имеющиеся ювелирные техники.

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Михаил Смаглюк живет и работает в Краснодаре. С 1981 года член Союза художников России и заслуженный деятель искусств Кубани трудится реставратором в музее-заповеднике имени Фелицына. В 2016 году открыл студию современного искусства «Глюк».

Выставка будет работать до 8 сентября по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко
  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко
  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко
  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко
  • © Фото Ольги Есипенко
    © Фото Ольги Есипенко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». А в краевом выставочном зале можно увидеть скульпторы Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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