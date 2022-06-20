В Краснодаре откроется выставка скульптуры из металла Панкрата

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 23 июня откроется экспозиция кубанского скульптора Алексея Кашанова «Пластика стали»

Мастер работает под творческим псевдонимом Панкрат, превращая куски металла в произведения искусства. На выставке представлены работы, созданные за последние несколько лет. Посетители смогут увидеть букеты цветов, животных, человеческие скульптуры и различные механизмы, сделанные из стали.

«Источником вдохновения для Алексея Кашанова служат его собственные эмоции, переживания и впечатления. Он по кусочкам собирает волшебный металлический мир, в который любезно приглашает окунуться жителей и гостей Краснодара», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция «Пластика стали» будет работать до 6 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, 21 июня откроется выставка итальянского художника Паоло Мизерини «Солярис». Кадры сделаны в маленьких деревнях Рязанской области.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре откроется выставка скульптуры из металла Панкрата
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