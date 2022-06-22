В Краснодаре откроется выставка «Присутствие неизвестного»

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 июня откроется персональная выставка Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного»

Основная ее тема — это духовный и человеческий капитал и невидимые силы, которые им движут. Особый акцент Тугуз придает противоречиям между различными явлениями — положительными и отрицательными энергиями, противоположными полюсами. Будут представлены более 30 работ различных периодов творчества художника. Кроме того, запланирована мультимедийная трансляция полотен, которые находятся в частных коллекциях и галереях по всему миру.

Руслан Тугуз — член Союза художников России с 2000 года, в разное время участвовал во всероссийских, зональных и региональных выставках и фестивалях.

Выставка будет работать до 3 июля по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале работает экспозиция Паоло Мизерини «Солярис». Можно увидеть фотоснимки, сделанные в маленьких деревнях Рязанской области.

Здесь же 23 июня откроется выставка кубанского скульптора Алексея Кашанова «Пластика стали». Мастер работает под творческим псевдонимом Панкрат, превращая куски металла в произведения искусства.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма
В Краснодаре откроется выставка «Присутствие неизвестного»
В Анапе кто-то снова разрыл дюны у моря. По новому генплану их должно охранять государство
В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. СМИ сообщают об атаке беспилотника
На Кубани назначили нового министра финансов. Им стал Александр Кнышов
Организаторы фестиваля «Тамань» объявили о смене площадки. Раньше его хотели провести на особо охраняемой территории

Лента новостей

GUCCI, D&G, McQuenn и другие
Сегодня, 08:00
GUCCI, D&G, McQuenn и другие
Зачем краснодарцам благотворительный секонд с известными брендами и причем здесь аутизм
Звуки взрывов в Краснодарском крае снова объяснили пролетающими самолетами
Вчера, 19:51
Звуки взрывов в Краснодарском крае снова объяснили пролетающими самолетами
Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья
Вчера, 17:52
Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья

Реклама на сайте