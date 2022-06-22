В Краснодаре откроется выставка «Присутствие неизвестного»

Основная ее тема — это духовный и человеческий капитал и невидимые силы, которые им движут. Особый акцент Тугуз придает противоречиям между различными явлениями — положительными и отрицательными энергиями, противоположными полюсами. Будут представлены более 30 работ различных периодов творчества художника. Кроме того, запланирована мультимедийная трансляция полотен, которые находятся в частных коллекциях и галереях по всему миру.

Руслан Тугуз — член Союза художников России с 2000 года, в разное время участвовал во всероссийских, зональных и региональных выставках и фестивалях.

Выставка будет работать до 3 июля по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале работает экспозиция Паоло Мизерини «Солярис». Можно увидеть фотоснимки, сделанные в маленьких деревнях Рязанской области.

Здесь же 23 июня откроется выставка кубанского скульптора Алексея Кашанова «Пластика стали». Мастер работает под творческим псевдонимом Панкрат, превращая куски металла в произведения искусства.