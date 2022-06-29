В Краснодаре в кофейне открылась бесплатная выставка Fables

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Гаюна
    © Фото Дмитрия Гаюна

В краснодарской кофейне «Чехов» 26 июня открылась персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables

Впервые экспозицию показали зрителям в краевом выставочном зале в рамках прошедшей акции «Ночь музеев». Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.

Творчество краснодарского художника Дмитрия Гаюна посвящено фантастическим и сказочным сюжетам. Так, три полотна из серии Fables рассказывают историю фантастического мира, в котором можно встретить эльфов, гномов и ведьм. В работах серии Тorrent просматриваются фольклорные мотивы. Две картины серии Journey рассказывают истории таинственного странника.

В рамках выставки можно приобрести работы автора. Экспозиция будет доступна до 10 июля по адресу улица Гимназическая, 79. Вход свободный.

  • © Фото Дмитрия Гаюна
    © Фото Дмитрия Гаюна

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его ювелирные работы за 30 лет.

В музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». А в краевом выставочном зале можно увидеть скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре в кофейне открылась бесплатная выставка Fables

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