В Краснодаре в кофейне открылась бесплатная выставка Fables
В краснодарской кофейне «Чехов» 26 июня открылась персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables
Впервые экспозицию показали зрителям в краевом выставочном зале в рамках прошедшей акции «Ночь музеев». Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.
Творчество краснодарского художника Дмитрия Гаюна посвящено фантастическим и сказочным сюжетам. Так, три полотна из серии Fables рассказывают историю фантастического мира, в котором можно встретить эльфов, гномов и ведьм. В работах серии Тorrent просматриваются фольклорные мотивы. Две картины серии Journey рассказывают истории таинственного странника.
В рамках выставки можно приобрести работы автора. Экспозиция будет доступна до 10 июля по адресу улица Гимназическая, 79. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его ювелирные работы за 30 лет.
В музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». А в краевом выставочном зале можно увидеть скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».