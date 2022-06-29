В Краснодаре в кофейне открылась бесплатная выставка Fables

Впервые экспозицию показали зрителям в краевом выставочном зале в рамках прошедшей акции «Ночь музеев». Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.

Творчество краснодарского художника Дмитрия Гаюна посвящено фантастическим и сказочным сюжетам. Так, три полотна из серии Fables рассказывают историю фантастического мира, в котором можно встретить эльфов, гномов и ведьм. В работах серии Тorrent просматриваются фольклорные мотивы. Две картины серии Journey рассказывают истории таинственного странника.

В рамках выставки можно приобрести работы автора. Экспозиция будет доступна до 10 июля по адресу улица Гимназическая, 79. Вход свободный.