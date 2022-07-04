В Сочи так и не нашли троих детей, пропавших после шторма в Чёрном море

4 июля в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что активные поиски четырёх человек (взрослого и троих детей) прекратили. Напоминаем, 24 июня в посёлке Зубова щель в море унесло два автомобиля с людьми

Спасательная операция в Чёрном море началась утром 24 июня. Две семьи из Ставропольского края вечером остановились у реки Чемитоквадже на ночёвку. Ночью вода в реке поднялась и машины вместе с людьми унесло в море течением. Поиски семи человек вели на земле, на воде и в воздухе.

В первые несколько часов удалось найти мужчину, который дрейфовал в море на бревне. Его доставили в городскую больницу с переохлаждением. Следственный отдел по Лазаревскому району возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении шести человек. Позже спасатели обнаружили тела двух женщин. В списках пропавших без вести до сих пор значатся 4 человека, среди которых трое детей. Младшему всего год.

За десять дней в поисках пропавших приняли участие все экстренные службы города Сочи, а также кинологи и водолазы.

«С помощью вертолета осмотрели 287 кв. км акватории Чёрного моря. Пешие группы обследовали 114 км берега от Туапсе до Дагомыса, изучена акватория — 165 кв. км от Магри до Дагомыса», — рассказали о поисках в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по краю сообщили, что активные поиски закончены. Сейчас привлекут маломерные и проходящие суда, они будут сообщать спасателям всю информацию. Берег Чёрного моря продолжат патрулировать волонтеры.

Юга.ру рассказывали о шторме, который не только унёс в море автомобили с людьми, но и разрушил набережную в Лазаревском районе. После ливней в районе сошли несколько оползней и селей. В Лазаревском районе ввели режим ЧС, непогода разрушила часть коммуникаций, несколько сёл остались без света и воды.