В Лазаревском районе Сочи ввели режим ЧС из-за разгула стихии

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Лазаревском районе города ввели локальный режим ЧС. Сотрудники мэрии оценивают ущерб от непогоды

Алексей Копайгородский 24 июня сообщил, что чиновники оценивают ущерб от непогоды в Лазаревском районе, там ввели локальный режим ЧС. По данным администрации, затопленными после шторма оказались 11 населенных пунктов, больше всего пострадал поселок Зубова Щель . В Лазаревском районе из-за дождей сошли несколько оползней : один сель сошел на дорогу, ведущую к населенным пунктам Алексеевка, Марьино и Тхагапш, еще три — в предгорных районах (из-за этого оказались повреждены несколько энергообъектов). В Хостинском районе Сочи на улице Есауленко обрушилась подпорная стена , никто не пострадал.

В местном «Водоканале» сообщили, что на реке Псезуапсе затопило водозабор — он питает весь Лазаревский район. На предприятии эту ситуацию назвали предкритической. Течение продолжает размывать водозабор — это может повлиять на водоснабжение. Абонентов запитали от других насосов, но сотрудники «Водоканала» предупреждают о возможном дефиците воды . Также течение разрушило магистральный водопровод — он обеспечивает водой южную часть района. На насосной станции «Алексеевское» смерч вывел из строя все оборудование . Его затопило водой и илом. Работу комплекса восстановят, как наладится погода. Поэтому в селе Алексеевском может не быть воды. Ее туда будут подвозить на водовозах.

В поселке Мирном из-за поднятия уровня реки Цусхвадж в районе улицы Тихорецкая, где над руслом проходили два магистральных водовода и сеть газоснабжения, инженерные коммуникации оказались полностью разрушены. Поэтому воды там тоже нет и частично газа . «Для обеспечения местного населения питьевой водой организовано курсирование спецтранспорта, места дислокации которого будут меняться в зависимости от заявок населения. Оставить их можно, позвонив по телефону круглосуточной линии колл-центра 8(862)444-05-05», — говорится в сообщении «Водоканала».

Ранее Юга.ру писали, что под Сочи река унесла в море две машины из Ставропольского края. В результате погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Ещё двое взрослых и трое детей, числятся пропавшими без вести.