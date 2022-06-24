В Сочи нашли двоих погибших из унесённых в море машин. Одного мужчину спасли, поиски продолжаются

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Ночью 24 июня в Чёрное море унесло два легковых автомобиля, в которых ночевали люди. В машинах было семь человек, из них трое — дети

Поисковые работы в море и на прибрежных территориях ведут сотрудники ГУ МЧС, полицейские и волонтеры. Осматривают район поселка Зубова Щель. Известно, что две семьи из Ставропольского края проезжали Сочи и решили заночевать в машинах на берегу. Ночью в городе прошел сильный дождь, реки вышли из берегов, автомобили сильным течением реки Чемитоквадже унесло в море. Подробнее Юга.ру писали об этом ранее. В море спасателям удалось найти мужчину.

«В поселке Каткова щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок — 1 год 2 месяца», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина с сильным переохлаждением был госпитализировали в городскую больницу. Позже Следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщило, что спасателям удалось обнаружить в море тела двух женщин, 37 и 39 лет. По факту смерти следователи возбудили уголовное дело. Они предполагают, что женщины находились в пострадавших автомобилях. Поиски четыре человек, трое из которых дети, продолжаются.

Штормовое предупреждение по Краснодарскому краю продлили до 27 июня. В Сочи в эти выходные синоптики ожидают пик непогоды. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в Лазаревском районе ввели режим ЧС из-за разгула стихии. Там затопило водозабор, смерч вывел из строя насосную станцию, вышедшая из берегов река разрушила инженерные коммуникации. Часть жителей остались без воды и газа.  

МЧС Сочи Штормовые предупреждения

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