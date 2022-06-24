В Сочи нашли двоих погибших из унесённых в море машин. Одного мужчину спасли, поиски продолжаются

Ночью 24 июня в Чёрное море унесло два легковых автомобиля, в которых ночевали люди. В машинах было семь человек, из них трое — дети

Поисковые работы в море и на прибрежных территориях ведут сотрудники ГУ МЧС, полицейские и волонтеры. Осматривают район поселка Зубова Щель. Известно, что две семьи из Ставропольского края проезжали Сочи и решили заночевать в машинах на берегу. Ночью в городе прошел сильный дождь, реки вышли из берегов, автомобили сильным течением реки Чемитоквадже унесло в море. Подробнее Юга.ру писали об этом ранее. В море спасателям удалось найти мужчину. «В поселке Каткова щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок — 1 год 2 месяца», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.