В Сочи завели уголовное дело об исчезновении шестерых человек во время шторма
В Лазаревском районе возбудили уголовное дело из-за пропавших туристов, которых смыло в реку. Известно о двух погибших женщинах, троих детей всё еще не нашли
Как писали Юга.ру, в ночь на 24 июня рядом с поселком Зубова Щель в Сочи течение реки Чемитоквадже смыло два легковых автомобиля — там находилось четверо взрослых и трое детей. Администрация города утверждает, что пострадавших предупреждали о шторме и просили не оставаться ночевать в необорудованном месте.
Следственный отдел по Лазаревскому району возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении шести человек из-за резкого ухудшения погоды и обильных осадков. Максимальное наказание по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) — лишение свободы на четыре года с запретом на определенную деятельность в течение трех лет. Кого могут привлечь к ответственности, не сообщают, но ход расследования контролирует руководитель краевого ведомства СК Андрей Маслов.
В Сочи смерч разрушил набережную, ливень затопил улицы:
Спасатели обнаружили в море одного из пропавших — 42-летнего мужчину. Его доставили в больницу с переохлаждением. Днем 24 июня также нашли погибших 37-летнюю и 39-летнюю женщин.
МЧС края привлекло к поискам более 100 сотрудников, полицейских и волонтеров, 26 машин, два катера и вертолет. Всего со стихией справляется 1 тыс. специалистов и 400 единиц спецтехники.
В Лазаревском районе ввели режим ЧС, он действует в Головинке, Солониках, Алексеевском, Зубовой Щели, Катковой Щели, Марьино, Татьяновке, Мирном, Тхагапше, Малом Кичмае и Большом Кичмае. В 10 населенных пунктах специальные комиссии оценивают ущерб, оперштабы из спасателей, чиновников, депутатов и полицейских помогают жителям, сотня волонтеров убирает улицы. К работе на местах присоединился мэр Сочи Алексей Копайгородский — по его словам, вода зашла в 86 домов. Уже на следующей неделе планируют начать выплачивать компенсации их жильцам. К утру 25 июня наладили временную подачу воды и электричества, налаживают газоснабжение, по необходимости доставляют бензин для генераторов и продукты. В Зубовой Щели навели временные переправы.
Что еще произошло в Сочи из-за разгула стихии, читайте здесь. Напомним, в Краснодарском крае 25 и 26 июня обещают ливни, штормовое предупреждение продлили до 27 июня.