В Сочи завели уголовное дело об исчезновении шестерых человек во время шторма

В Лазаревском районе возбудили уголовное дело из-за пропавших туристов, которых смыло в реку. Известно о двух погибших женщинах, троих детей всё еще не нашли

Как писали Юга.ру, в ночь на 24 июня рядом с поселком Зубова Щель в Сочи течение реки Чемитоквадже смыло два легковых автомобиля — там находилось четверо взрослых и трое детей. Администрация города утверждает, что пострадавших предупреждали о шторме и просили не оставаться ночевать в необорудованном месте.

Следственный отдел по Лазаревскому району возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении шести человек из-за резкого ухудшения погоды и обильных осадков. Максимальное наказание по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) — лишение свободы на четыре года с запретом на определенную деятельность в течение трех лет. Кого могут привлечь к ответственности, не сообщают, но ход расследования контролирует руководитель краевого ведомства СК Андрей Маслов.

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Спасатели обнаружили в море одного из пропавших — 42-летнего мужчину. Его доставили в больницу с переохлаждением. Днем 24 июня также нашли погибших 37-летнюю и 39-летнюю женщин. МЧС края привлекло к поискам более 100 сотрудников, полицейских и волонтеров, 26 машин, два катера и вертолет. Всего со стихией справляется 1 тыс. специалистов и 400 единиц спецтехники.