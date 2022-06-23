В Сочи смерч разрушил набережную, ливень затопил улицы. Собрали видео из соцсетей

Вечером 22 июня на Сочи обрушился грозовой шторм. Пострадавших нет, но есть разрушения

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлили штормовое предупреждение на курорте до 25 июня.

В Лазаревском районе Сочи 22 июня на берег вышел смерч. Стихия разрушила часть набережной и летнее кафе. Как сообщили очевидцы информационному порталу sochi1, сначала смерч был небольшой и несколько часов формировался в море. Затем вышел на берег, залив прибрежную территорию соленой водой. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что погибших и пострадавших нет. Смерч после выхода на берег распался.

По сообщению синоптиков, на курорт обрушился залповый ливень — за короткий промежуток времени выпало много осадков. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в результате затопило дороги в Лоо, микрорайоне Ареда и Адлере. Ночью подтопило один из сочинских торговых центров.

После ночного шторма, рано утром 23 июня, на улицы вышли рабочие коммунальных служб города. На дорогах распиливали и убирали поваленные деревья, осматривали прибрежные территории. «Все городские и оперативные службы переведены на усиленный режим работы. За ночь в центральной части города выпало 25 миллиметров осадков, в Лазаревском — до 36 миллиметров. В других районах в пределах 13-ти. Угрозы повышения уровня воды в реках и водоемах до неблагоприятных отметок — на данный момент нет, датчики в «зелёных» зонах. Подтоплений на городских территориях не зафиксировано. Ливни привели к падению трёх деревьев, службы оперативно их убрали»,— сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.