Выделенки с препятствиями. Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
Осенью 2021 года в Краснодаре ввели новые выделенные полосы для общественного транспорта, в общей сложности их протяженность составляет уже больше 20 км. Чиновники регулярно отчитываются об эффективности «автобусных» полос, урбанисты и общественники называют их обязательными для мегаполиса, но краснодарцы по-прежнему голосуют против.
Специально для Юга.ру Дмитрий Леснов проехал по всем выделенкам города, чтобы проверить, как они работают. Если коротко: не совсем так, как задумано. Подробнее читайте и смотрите ниже в нашем репортаже.
Судя по спущенным колесам и слою пыли на припаркованных машинах — самая сложная ситуация на выделенной полосе на улице Тюляева. Автомобилями заставлено практически все от улицы Сормовской, ближе к концу ряда автобусы даже не возвращаются на выделенку. Ситуация странна и тем, что рядом нет крупных бизнес-центров, только жилые многоэтажки. Зато всегда свободен участок напротив ТЦ «Новый Горизонт».
Ряд машин стоит у обочины и возле «Табриса» на проспекте Чекистов. Правда, проезжающий мимо патруль ДПС это совсем не заинтересовало. В целом же зеленый коридор работает только в периоды низкой загрузки, а утром и вечером автомобилисты поворачивают через выделенку во дворы, что тоже можно понять — ведь надо же как-то ездить на работу и возвращаться домой.
Паркуются также на улице Тургенева в сторону выезда из города, на Седина и Октябрьской, на Северной по направлению к «Галерее», за пару кварталов до нее. Но ситуация не критична там, где для движения есть несколько полос.
Толкаться с машинами в часы пик общественному транспорту постоянно приходится на улице 1 Мая и на одной из главных магистралей города ул. Ставропольской — особенно после КубГУ.
Выделенку приходится пересекать — или проезжать по ней несколько метров — по нескольким причинам:
— заезжая и выезжая из двора или с придомовой территории;
— заезжая или выезжая из парковочного кармана;
— поворачивая направо или выезжая с пересекающей улицы.
Все это понятно и допустимо. А вот парковаться прямо на выделенной полосе вроде бы недопустимо, но это происходит постоянно.
Еще одно наблюдение: частные перевозчики практически не возвращаются на выделенки, чтобы постоянно не вилять на дороге. Муниципальный же транспорт всегда занимает свою полосу. На то, чтобы объезжать препятствия, уходит время — не все автомобилисты готовы сразу пропускать в свою полосу общественный транспорт, ведь это увеличивает время в пути. Автобусы, а тем более троллейбусы, менее маневренны, передвигаются медленнее легковых автомобилей и занимают больше места. Стоит напомнить о правилах дорожного движения и элементарной вежливости: уступать общественному транспорту — это правило, а едет в нем гораздо больше людей, чем в отдельно взятом авто и даже в нескольких.
Показательный пример — улица Мира. Выделенки работают в обе стороны, почти на всех участках они — единственные полосы в направлении. Пробки могут собираться из самого общественного транспорта из-за заторов на смежных улицах. Забитые перекрестки — еще одна серьезная помеха для движения в городе. Пока что решения этой проблемы нет, несмотря на появившуюся во многих местах разметку «вафлей».
И конечно же, почти всегда прекрасно работает полоса для общественного транспорта на улице Октябрьской в направлении от улицы Северной — ведь там в целом запрещено движение автомобилей.