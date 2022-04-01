Выделенки с препятствиями. Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре

Осенью 2021 года в Краснодаре ввели новые выделенные полосы для общественного транспорта, в общей сложности их протяженность составляет уже больше 20 км. Чиновники регулярно отчитываются об эффективности «автобусных» полос, урбанисты и общественники называют их обязательными для мегаполиса, но краснодарцы по-прежнему голосуют против. Специально для Юга.ру Дмитрий Леснов проехал по всем выделенкам города, чтобы проверить, как они работают. Если коротко: не совсем так, как задумано. Подробнее читайте и смотрите ниже в нашем репортаже.

Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Тюляева, дорожный знак © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Судя по спущенным колесам и слою пыли на припаркованных машинах — самая сложная ситуация на выделенной полосе на улице Тюляева. Автомобилями заставлено практически все от улицы Сормовской, ближе к концу ряда автобусы даже не возвращаются на выделенку. Ситуация странна и тем, что рядом нет крупных бизнес-центров, только жилые многоэтажки. Зато всегда свободен участок напротив ТЦ «Новый Горизонт».

Проспект Чекистов © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Проспект Чекистов © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Проспект Чекистов © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Проспект Чекистов © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Проспект Чекистов © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ряд машин стоит у обочины и возле «Табриса» на проспекте Чекистов. Правда, проезжающий мимо патруль ДПС это совсем не заинтересовало. В целом же зеленый коридор работает только в периоды низкой загрузки, а утром и вечером автомобилисты поворачивают через выделенку во дворы, что тоже можно понять — ведь надо же как-то ездить на работу и возвращаться домой.

Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Паркуются также на улице Тургенева в сторону выезда из города, на Седина и Октябрьской, на Северной по направлению к «Галерее», за пару кварталов до нее. Но ситуация не критична там, где для движения есть несколько полос.

ул. 1 Мая © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

ул. 1 Мая © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

ул. 1 Мая © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

ул. 1 Мая © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Толкаться с машинами в часы пик общественному транспорту постоянно приходится на улице 1 Мая и на одной из главных магистралей города ул. Ставропольской — особенно после КубГУ.

Ул. Октябрьская © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

ул. 1 Мая © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Мачуги © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Выделенку приходится пересекать — или проезжать по ней несколько метров — по нескольким причинам: — заезжая и выезжая из двора или с придомовой территории;

— заезжая или выезжая из парковочного кармана;

— поворачивая направо или выезжая с пересекающей улицы. Все это понятно и допустимо. А вот парковаться прямо на выделенной полосе вроде бы недопустимо, но это происходит постоянно. Еще одно наблюдение: частные перевозчики практически не возвращаются на выделенки, чтобы постоянно не вилять на дороге. Муниципальный же транспорт всегда занимает свою полосу. На то, чтобы объезжать препятствия, уходит время — не все автомобилисты готовы сразу пропускать в свою полосу общественный транспорт, ведь это увеличивает время в пути. Автобусы, а тем более троллейбусы, менее маневренны, передвигаются медленнее легковых автомобилей и занимают больше места. Стоит напомнить о правилах дорожного движения и элементарной вежливости: уступать общественному транспорту — это правило, а едет в нем гораздо больше людей, чем в отдельно взятом авто и даже в нескольких.

Ул. Мира © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Мира © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Мира © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Октябрьская © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ул. Седина © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру