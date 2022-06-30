Власти Кубани пообещали разработать проект реконструкции Краснодарского цирка. Его не ремонтировали около 50 лет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краевой администрации сообщили, что в 2022 году подрядчик начнет готовить документы на реконструкцию цирка в Краснодаре. О ремонте цирка говорят уже почти 10 лет

Напомним, цирк в Краснодаре построили в 1970 году и с тех пор капитального ремонта там не проводили. Впервые о его реконструкции заговорили в 2013 году. Тогда речь шла об изъятии цирка у Российской государственной цирковой компании в собственность региона. После этого цирковые артисты написали открытые письма президенту РФ Владимиру Путину, и другим высокопоставленным чиновникам с просьбой не допустить передачу цирка в собственность края, так как это могло привести к увольнениям, проблемам с размещением животных и стать прецедентом для развала всей государственной цирковой компании. В 2014 году здание передали в собственность администрации Краснодарского края, и чиновники начали разрабатывать проект реконструкции.

Сейчас «Росгосцирк» продолжает существовать, в регионе есть два цирка организации — это Краснодарский цирк и Сочинский государственный цирк.

В 2020 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на ремонт цирка выделили 1 млрд 895 млн рублей. Он говорил, что за четыре года на эти деньги планируют усилить грунт основания здания, заменить крышу, обновить стены и полы помещений, сделать гидроизоляцию.

В сентябре 2021 года в департаменте строительства Краснодарского края Юга.ру сообщили о планах приступить к проектированию реконструкции здания в 2022 году. И обозначили период проведения работ — с 2022 по 2025 год.

29 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в конце июня главное управление строительства края заключило государственный контракт на разработку проекта реконструкции.

Уточняется, что в 2019 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на обновление цирка выделили почти 2 млрд рублей, но из-за пандемии коронавируса эти средства перераспределили на медицинские цели.

Теперь чиновники обещают, что после реконструкции увеличится площадь фойе за счет второго этажа, в котором сделают буфеты и точки продажи сувениров. Территорию вокруг цирка благоустроят, сделают места для парковок, зону для отдыха и построят фонтан. Работы начнут после получения положительного заключения госэкспертизы. Здание планируют полностью реконструировать в течение двух лет после одобрения проекта.

Капремонт Краснодар Цирк Чиновники

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Власти Кубани пообещали разработать проект реконструкции Краснодарского цирка. Его не ремонтировали около 50 лет
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