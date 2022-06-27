Краснодарцы переплывали на лодках улицу Московскую

На подтопленной из-за ливней улице Московской в Музыкальном микрорайоне Краснодара устроили заплыв на резиновых лодках

Утром 27 июня движение на улице Московской было перекрыто в обе стороны. На автомобиле нельзя было проехать, начиная с пересечения Московской и улицы Петра Метальникова. В соцсетях появились кадры, как жители пытаются пересечь затопленную проезжую часть на резиновых лодках.

Жителей микрорайона переплавляли на лодках с одного «берега» проезжей части на другой и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, такого в микрорайне не видели с 2019 года. Тогда в Музыкальном построили новую насосную станцию.

Утром 27 июня на место приехал мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он рассказал, что микрорайону нужны новые сети ливнеотведения — Алексеенко уже третий мэр Краснодара, который говорит об этой проблеме. Корреспондент Юга.ру Никита Зырянов собрал хронику обсуждения ливнёвок за шесть лет. Потопы в Музыкальном микрорайоне происходят не один год.

Ранее Юга.ру писали, какие улицы оказались затоплены утром 27 июня после дождя, который шел больше суток.