Организаторы сообщили, что рок-фестиваль «Тамань» пройдет на стадионе Новороссийска

Фестиваль запланирован на 11-14 августа. Раньше его хотели провести на природоохранной территории

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске экологические активисты сообщили о решении организовать рок-фестиваль «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы. Организаторы опубликовали в своей группе «ВКонтакте» документ о согласовании площадки. Но проводить такое мероприятие там не позволяет закон. Подробнее об этой истории читайте здесь.

22 июня в организаторы фестиваля сообщили о смене площадки для фестиваля, так как прежнее место — Суджукскую косу — не согласовало минприроды края.