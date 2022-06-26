Организаторы сообщили, что рок-фестиваль «Тамань» пройдет на стадионе Новороссийска
Фестиваль запланирован на 11-14 августа. Раньше его хотели провести на природоохранной территории
Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске экологические активисты сообщили о решении организовать рок-фестиваль «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы. Организаторы опубликовали в своей группе «ВКонтакте» документ о согласовании площадки. Но проводить такое мероприятие там не позволяет закон. Подробнее об этой истории читайте здесь.
22 июня в организаторы фестиваля сообщили о смене площадки для фестиваля, так как прежнее место — Суджукскую косу — не согласовало минприроды края.
26 июня организаторы сообщили, что выбрали новое место — центральный стадион Новороссийска. Количество участников и планы построить две сцены для выступления менять не стали.
Напомним, что прошлый фестиваль «Тамань — полуостров свободы» прошел в августе 2019 года в станице Голубицкой. Из-за шторма в последний день отменили выступления нескольких музыкантов, сотрудники МЧС досрочно закрыли фестиваль.