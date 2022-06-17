В Новороссийске на Суджукской косе хотят провести рок-фестиваль «Тамань». Объясняем, почему это незаконно

Организаторы фестиваля «Тамань — Полуостров свободы» анонсировали его проведение на территории Суджукской косы. Но эта территория имеет охранный статус, проводить фестивали там нельзя

13 июня организаторы анонсировали фестиваль на Суджукской косе в Новороссийске. Среди приглашенных исполнителей — Кипелов, «Агата Кристи», Гарик Сукачев, группа LUMEN и «Наив». На сайте фестиваля уже открыли продажу билетов и разрешений на стоянку. Суджукская коса являяется часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Суджукская лагуна». И проведение там подобных мероприятий противоречит законам. Однако местные власти его согласовали, но есть нюанс.

Местные экологические активисты высказались против, так как крупный концерт нанесет ущерб экосистеме косы, да и проводить фестиваль на галечном пляже просто небезопасно. «Коммерсантъ-Черноморье» 16 июня написал, что администрация Новороссийска согласовала проведение фестиваля в природоохранной зоне, но организаторов обязали получить разрешение в минприроды Краснодарского края. Юга.ру поговорили с общественным экологическим активистом совета при главе администрации Новороссийска Сергеем Стряпухиным. Он рассказал, что минприроды все-таки не согласовало проведение фестиваля и обязало организаторов искать другое место. До самого фестиваля осталось менее двух месяцев. «Мы узнали о проведении фестиваля 13 июня, причем никаких официальных заявлений от администрации города не было. Официальное письмо появилось только спустя два дня, причем получили мы его через журналистов. Через некоторое время организаторы выложили этот документ у себя в группе, удалив абзац, что требуется дополнительное согласование», — рассказал Сергей Стряпухин.

Вот так выглядит ответ администрации:

© Фото предоставлено Сергеем Стряпухиным

Так выглядит пост в группе организаторов (оттуда пропал абзац про дополнительное согласование):

© Скриншот с сайта vk.com/taman_fest

«По поводу проведения фестиваля на ООПТ мы написали письма губернатору Кубани, в Росприроднадзор, в минприроды, в краевую прокуратуру, природоохранную прокуратуру и в мэрию. Еще в полицию будем подавать материал о фальсификации документов. Они предлагают покупать билеты на несогласованное мероприятие», — сказал Сергей Стряпухин. По словам Сергея Стряпухина, проведение таких мероприятий на территории ООПТ противоречит нормам закона. Концерты, фестивали и выступления с большим количеством людей могут нанести ущерб флоре, фауне и экосистеме этой территории в целом.

На той части пляжа, где хотят провести фестиваль, расположена ценопопуляция (совокупность особей вида) охраняемых видов, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края: мачок желтый, катран морской и качим пронзенолистный. Концертная площадка в соответствии со схемой, предоставленной организаторами фестиваля, расположена в прибрежной защитной полосе Черного моря. Если фестиваль решат провести именно там, то на площадке в течение четырех дней соберётся несколько тысяч человек.

«По всем пунктам там невозможно провести фестиваль. Ну и если рассматривать со стороны безопасности. Мы все понимаем, что это рок-концерт, там будет много людей. Как такое мероприятие можно проводить на гальке — это и переломы, и ушибы. Нет нормальной территории для парковки. На территорию ООПТ только спецтранспорт может попасть. Просто так проехать на своей машине туда нельзя», — рассказал Сергей Стряпухин. 17 июня начальник управления культуры Новороссийска Вячеслав Матвейчук рассказал журналистам «Новороссийского рабочего», что сцена и палаточный лагерь, а также остальные объекты фестиваля предполагалось разместить на галечном пляже на косе в районе бывшего дельфинария.

Вот схема размещения объектов, предложенная организаторами (к слову, костры на ООПТ тоже разводить нельзя. В прошлый раз подобное нарушение закончилось пожаром в заповеднике «Утриш». Напомним, ущерб от огня составил около 1 млрд рублей):

© Скриншот с сайта vk.com/taman_fest

А вот схема границ ООПТ:

© Фото предоставлено Сергеем Стряпухиным

17 июня в минприроды Краснодарского края, по словам экологических активистов, должно было пройти совещание по поводу площадки для фестиваля. В ведомстве Юга.ру сообщили, что решение по этому вопросу еще не принято. «В пределах города у нас нет подходящей площадки для проведения фестиваля, за исключением разве что танкодрома в Раевской, но не думаю, что им ее согласуют. Это уже четвертое мероприятие, которое пытаются согласовать на землях с особым статусом. До этого был аукцион на строительство кафе на территории мемориала «Малая Земля», потом хотели построить концертный зал на территории, которая примыкает к Суджукской лагуне, третья — Росгидромет решил строить метеостанцию в границах ООПТ «Суджукская лагуна» — прямо на ручье. Общественникам приходится писать письма в разные инстанции, писать журналистам», — рассказал Сергей Стряпухин.